banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakit, empati yapma zamanıdır
Vakit, empati yapma zamanıdır
Ankara bizi gerçekten anlıyor mu?
Ankara bizi gerçekten anlıyor mu?
Farelerdeki artış ve tifüs ile mücadelemiz
Farelerdeki artış ve tifüs ile...
Hiç böyle baktınız mı?
Hiç böyle baktınız mı?
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa’da trafik kazası
Kapat

Atakan: “Acil likit kaynak ihtiyacı var”

HP'den yapılan açıklamaya göre Atakan, katıldığı bir televizyon programında pandemi ve ekonomi başlıklarını değerlendirdi. 

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:45
Atakan: “Acil likit kaynak ihtiyacı var”
banner337

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, vakalarda yaşanılan artışın, pandemi mücadelesinde istenilen noktada olunmadığını gösterdiğini savundu. Bu sonuçta herkesin payı olduğunu kaydeden Atakan, "Ekonomi zorda, işsizlik artıyor, acil likit kaynak ihtiyacı var" dedi.
“Sokakta gözlemlediğimiz kadarıyla bizler de vatandaş olarak bir yıl önce göstermiş olduğumuz hassasiyetten uzaktayız" diyen Atakan, ekonomik yapının herkesi derinden etkilediğini, bu nedenle 60'lara ulaşmadan önce vaka sayılarının gündeme gelmez olduğunu belirtti.
Döviz kurundaki dalgalanma, artan ekonomik sıkıntılar, likidite eksikliği gibi problemlerin birinci gündem olduğunu anlatan Atakan, "KKTC’nin 2021 bütçesinin %25’i Türkiye’den gelecek kaynağa, hibelere ve kredilere dayanıyor. Hükümet bütçeyi böyle yaptı. Fakat 2021’in birinci çeyreğini geride bırakırken herhangi bir kaynak aktarıldığını görmediğimiz gibi, yapılacağına dair de herhangi bir emare henüz yok. Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması henüz daha Türkiye’de onaylanmadı. Onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi ve buraya bir kaynak akışı yapılmadı" ifadelerini kullandı.
Bu protokolün, ekonomik durum nedeniyle diğer yıllarda yapılan protokollerden çok daha önemli olduğunu ve ülkeye likit kaynak girmesi gerektiğini kaydeden Tolga Atakan, şunları kaydetti:
"Başbakan’ın yapılacağını söylediği altyapı çalışmaları, büyük projeler ya da yollar karın doyurmuyor. Bu hafta birkaç şirkette işten durdurmalar oldu. İşletmelerimiz bu noktaya evriliyor, işsizlik rakamları artıyor ve hayat pahalılaşıyor. Bizim bu tabloda, her ne kadar bu projeler de önemli olsa da birinci önceliğimiz bunlar değil. Maliye Bakanı’nın da açıkladığı gibi ciddi bir açık var. KKTC olarak üretime değil hizmet sektörüne odaklı bir ekonomimiz olduğu için devletin gelirleri de son derece düşmüş durumda. Çünkü turizm, yüksek öğrenim ve insan hareketliliği yok.”

"SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM KURULAMADI"

banner341
KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiyi de değerlendiren HP Milletvekili Atakan, hükümetin Türkiye’yle 4-5 aydır sürdürdüğü ilişki biçiminin çok doğal olmadığını, sağlıklı bir iletişim kurulamadığını ileri sürdü.
Atakan, "Aralık ayında Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, Ankara’ya yaptığı ziyaretten, ciddi bir kaynağın aktarılacağı, aşının geleceği, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına ilişkin adımlar atılacağı müjdeleriyle dönmüştü. Nisan ortasındayız ve piyasada, çarşıda, sokakta, kamu çalışanlarında herhangi bir rahatlama yok, aksine satın alma gücü azaldıkça sıkıntılar artıyor" şeklinde konuştu.
"Bütün bunların etkisini gidermek için atılacak adım bellidir; sıcak paranın ülkeye girmesi" diyen Atakan, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere sektörel bazda destek paketlerinin verilmesi gerektiğini kaydetti ve "Kastettiğimiz de ‘Git bankadan’ kredi al denmesi değildir. Çünkü zorda olan bu işletmelerin kredibilitesi de bellidir” ifadelerini kullandı.

 

banner360
Son Güncelleme: 07.04.2021 15:52
Anahtar Kelimeler:
Tolga Atakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: “Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırım, ülkeye yapılan yatırımdır”
Oğuz: “Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırım, ülkeye yapılan yatırımdır”
Tatar: “Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir”
Tatar: “Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir”
Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti
Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Bağımsızlık Yolu Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
Hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostların aşıları yapıldı
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
CTP'nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nın ilk oturumu yapıldı
Manavoğlu: “HP ödeneği dondurulduğunda bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır”
Manavoğlu: “HP ödeneği dondurulduğunda bu paranın nereye kullanılacağı konuşulmalıdır”
Veteriner Dairesi ile Sanayi Odası, hellim konusunu görüştü
Veteriner Dairesi ile Sanayi Odası, hellim konusunu görüştü
Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı
Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim