Asya Hilmioğlu Anısına Kaplumbağa Etkinliği

TRAFİK KURBANI ASYA HİLMİOĞLU, 5’İNCİ KEZ KAPLUMBAĞA YUVASI AÇMA VE YAVRULARI DENİZE BIRAKMA ETKİNLİĞİYLE DOĞUM GÜNÜNDE ANILIYOR
Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu anısına, doğum gününde, Kaplumbağa Yuvası Açma ve Yavruları Denize Bırakma etkinliği düzenleniyor.
Etkinliğe katılacak olanlar saat 17.30’da “Alagadi Turtle Paradise Beach & Restaurant”ta toplanacak ve ardından yuvalar açılacak. Saat 19.00’da ise yavrular deniz ile buluşturulacak.
(ŞA/GÜL) FOTOĞRAFLI