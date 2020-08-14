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Asya Hilmioğlu Anısına Kaplumbağa Etkinliği

TRAFİK KURBANI ASYA HİLMİOĞLU, 5’İNCİ KEZ KAPLUMBAĞA YUVASI AÇMA VE YAVRULARI DENİZE BIRAKMA ETKİNLİĞİYLE DOĞUM GÜNÜNDE ANILIYOR

14 Ağustos 2020 Cuma 15:27
Asya Hilmioğlu Anısına Kaplumbağa Etkinliği
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TRAFİK KURBANI ASYA HİLMİOĞLU, 5’İNCİ KEZ KAPLUMBAĞA YUVASI AÇMA VE YAVRULARI DENİZE BIRAKMA ETKİNLİĞİYLE DOĞUM GÜNÜNDE ANILIYOR

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu anısına, doğum gününde, Kaplumbağa Yuvası Açma ve Yavruları Denize Bırakma etkinliği düzenleniyor.

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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl beşincisi düzenlenecek etkinlikle, 5 Kasım 2015’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu, doğum günü de olan 15 Ağustos Cumartesi günü anılacak.

Etkinliğe katılacak olanlar saat 17.30’da “Alagadi Turtle Paradise Beach & Restaurant”ta toplanacak ve ardından yuvalar açılacak. Saat 19.00’da ise yavrular deniz ile buluşturulacak.

(ŞA/GÜL) FOTOĞRAFLI

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