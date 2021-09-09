banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
Mahkemelerin elektrikleri kesildi
Mahkemelerin elektrikleri kesildi
Kaçan kurtulur mantığı hakim…
Kaçan kurtulur mantığı hakim…
Ülkede 3 farklı noktada hırsızlık
3 kişi tutuklandı
banner376

“Asya Gönülleri”, yarın Sağlık Bakanlığı’na yürüyor

SMA hastası Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavisi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, yarın Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapılacak.

09 Eylül 2021 Perşembe 12:00
“Asya Gönülleri”, yarın Sağlık Bakanlığı’na yürüyor

“Asya Gönüllüleri”, Asya bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi tarafından karşılanmadığını belirterek, tedavi sürecinin hemen başlaması ve KKTC devletinin 2,5 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için Sağlık Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurdu.

Yürüyüş, yarın saat 10.00’da Dereboyu’ndaki trafik ışıklarından başlayacak ve talepler karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı önünde eyleme devam edilecek.

YKP DESTEK VERDİ, TÜM HALKI SOKAKTA OLMAYA ÇAĞIRDI

banner341
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Asya bebeğin sağlık hakkı için yapılacak eyleme destek belirtti, katılım çağrısı yaptı.

YKP Sekretaryası’ndan yapılan açıklamada, sosyal devlet anlayışının temelinde olması gereken ücretsiz, kaliteli, parasız sağlık ve eğitim hakkının çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinde mevcut olmadığı öne sürülerek, ilaç bulamama, zamanında sağlık hizmeti alamama gibi şikayetlerin sürekli gündemde olduğu ve pandemi döneminde de arttığı belirtildi.

Bu dönemde SMA gibi tedavisi zor ulaşılır ve ciddi parasal kaynak gerektiren nadir hastalıkların da yeni doğan çocuklarda daha sık görülmeye başlandığı ve bu hastalıkların sürekli takip edilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, mevcut yönetimin bu sorumluluğu anlamadığı savunuldu.

banner360
Son Güncelleme: 09.09.2021 12:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne atanan Kuni’yi ziyaret etti
Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne atanan Kuni’yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…
Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…
Yüz yüze eğitime doğru
Yüz yüze eğitime doğru
Arıklı: “Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir”
Arıklı: “Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir”
Ombudsman Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki 26 atamayla ilgili raporunu yayımladı
Ombudsman Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki 26 atamayla ilgili raporunu yayımladı
Özkıraç kirli yakıtın sağlık riski yarattığına dikkat çekti
Özkıraç kirli yakıtın sağlık riski yarattığına dikkat çekti
Karadeniz Kültür Derneği, Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı'nı kınadı
Karadeniz Kültür Derneği, Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı'nı kınadı
“Delirenler” oyunu sahnelendi
“Delirenler” oyunu sahnelendi
‘Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ konulu pul serisi satışa sunuldu
‘Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ konulu pul serisi satışa sunuldu
Büyükelçi Başçeri, Vakıflar Genel Müdürü Benter’i ziyaret etti
Büyükelçi Başçeri, Vakıflar Genel Müdürü Benter’i ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim