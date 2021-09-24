Asya bebekten güzel haber

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi ve TC vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanması sonrasında 22 Eylül tarihinde ilaç tedavisine başlandığı belirtildi.



