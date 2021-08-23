Asya bebek bugün tedavi için Ankara'ya gidiyor

İşte Asya bebeğin ailesi, Ozan-Güler Polatlı'nın sosyal medya hesabından dün yaptığı o paylaşım:

"Yarın Can VATANIMIZ Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya şehir hastanesine uçuyoruz

Asya Ankara Şehir hastanesinde devlet kapsamında olan ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza (Nusinersen) İlacını alacak..

TC elçiliğine evladımıza sahip çıktığı için ve katkıları için çok teşekkür ederiz

Darısı Zolgensma İlacımıza

Sizinle çok güzel şeyler paylaşmak için sabırsızlanıyoruz

Umutla yürüdüğümüz bu yolda desteklerinize çok ihtiyacımız var..

Ozan-Güler Polatlı"