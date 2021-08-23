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Asya bebek bugün tedavi için Ankara'ya gidiyor

Asya bebeğin ailesi, Ozan-Güler Polatlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bebeğin Ankara'ya götürülerek tedavisinin başlayacağını müjdeledi..

23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30
Asya bebek bugün tedavi için Ankara'ya gidiyor

İşte Asya bebeğin ailesi, Ozan-Güler Polatlı'nın sosyal medya hesabından dün yaptığı o paylaşım:

"Yarın Can VATANIMIZ Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya şehir hastanesine uçuyoruz

Asya Ankara Şehir hastanesinde devlet kapsamında olan ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza (Nusinersen) İlacını alacak..

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TC elçiliğine evladımıza sahip çıktığı için ve katkıları için çok teşekkür ederiz

Darısı Zolgensma İlacımıza

Sizinle çok güzel şeyler paylaşmak için sabırsızlanıyoruz

Umutla yürüdüğümüz bu yolda desteklerinize çok ihtiyacımız var..

Ozan-Güler Polatlı"

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Anahtar Kelimeler:
Asya Bebek
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