Asteğmen ve çavuşlar yemin etti

’nın (GKK) 43/3’üncü dönem asteğmen ve 43/1’inci dönem çavuş celbiyapıldı. GKK Eğitim Merkez Komutanlığı’nda (Gülseren Kışlası) yapılan törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Hasan Taçoy, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile askeri erkan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, sancağın tanıtılması ve ant içmenin icrası ile devam etti. Törende başarılı personellere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Törene eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dönem birincilerinin hediyelerini verdi.Tümgeneral Topaloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptığı tören, Mücahitler Marşı ve tören geçişiyle sona erdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilen törende, katılımcı sayısının düşük tutulması nedeniyle halk tören alanına alınmadı.