Asteğmen ve çavuş celbi ant içti

TUĞGENERAL ER: “MEHMETÇİK VE MÜCAHİT OMUZ OMUZA HUDUTLARIMIZDA KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÜVENCESİDİR”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 42/3’üncü dönem asteğmen ve 42/1’inci dönem çavuş celbi ant içti.

Gülseren Kışlası 4. Piyade Alay Komutanlığında gerçekleşen ant içme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Ant içmenin ardından celp adına Çavuş Bilal İhsan Sevilir konuşma yapıp, Çavuş Sarper Eken şiir okudu.

Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasının ardından başarılı personele rütbeleri Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına vekalet eden Tümgeneral Tevfik Algan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er tarafından takıldı.

Rütbelerin takılmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er konuşma yaptı.

Yemin töreni, bando konseri, “Kumsal Katliamı 1963” adlı gösteri, Mücahitler Marşı’nın okunması, tören geçişi, hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramla tamamlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, ant içme töreninde yaptığı konuşmada, Gülseren Kışlası’na vatani görevlerini yapmak için katılan askerlerin 5 hafta gibi bir sürede askerlik ocağına uyum sağlayarak birer mücahit olduklarını, bunun da Türk insanının en önemli niteliklerinden olduğunu kaydetti.

Tuğgeneral Er, genç mücahitlerin “Her Türk asker doğar” sözünü kanıtlarcasına kısa sürede askerliğe intibak ettiklerini söyledi. Er, “Vatan savunmasına daima hazır, aslan gibi birer mücahit oldular. Bu mücahitleri yetiştiren anne ve babalar ne kadar övünse azdır” dedi.

Güvelik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ant içme töreninin, askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu, Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun, nizam örf ve adetlere uymanın sesli bir ifadesi olduğunu, bu ifadenin sadece bir söz olmadığını vurguladı.



Tuğgeneral Er, mücahitlerin anne ve babalarının geçmişte yaşanan karanlık ve ızdırap dolu günlerden bugüne gelen kadar yaşananların canlı şahitleri olduklarını kaydetti. Er, anne ve babalara “Sınırlarını şehitlerimizin kanıyla çizdiğimiz bu vatan topraklarında dalgalanan bayrağa sahip olmak ve şu an içinde bulunduğumuz özgürlük, güven ve huzur ortamına ulaşmak için verilen mücadelenin şahitlerisiniz” diye seslendi.Tuğgeneral Altan Er, Kıbrıs Türkü’nün çektiği acı ve karanlık günler nedeniyle Mehmetçiğin 20 Temmuz 1974’te mücahitle kucaklaşarak acı ve karanlık günlere son vererek Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi. Er, “Bugün de Mehmetçik ve Mücahit sarsılmaz bir bağ ve inançla hudutlarımızda omuz omuza Kıbrıs Türkü’nün güvencesidir ve güvencesi olmaya devam edecektir” dedi.Er, kendileri emanet edilen vatan evlatlarının, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımakta olduklarını ve bayrağı daima göklerde dalgalandıracaklarını kaydetti.Tuğgeneral Er ant içen mücahitlere de şu seslenişte bulundu:“Askerlik hizmetiniz boyunca Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran ve her an muharebeye hazır ve mutlaka kazanmaya azimli, üstün vazife şuuruna, yüksek disiplin, fizik ve moral gücüne, çağın gerekli kıldığı bilgi ve beceriye sahip, Kıbrıs Türkü’nün mili davasını özümsemiş, dürüst ve iyi ahlaklı askerler olmak temel düşünceniz olmalıdır.”Çavuş Bilal İhsan Sevilir de celp adına yaptığı konuşmada, kendilerinden önce vatanın birliğini ve beraberliğini korumak için canını feda eden ecdadın kutsal emanetini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyduklarını söyledi.Sevilir, bugünden itibaren Güvenlik Kuvvetleri’nin geçmişten gelen sarsılmaz gelenek ve törelerine uyarak, milletin kendilerine vereceği görevleri tereddütsüz yerine getireceklerini vurguladı.Vatan, bayrak ve sancak görevinin artık kendilerinde olduğunu söyleyen Sevilir, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileri olacaklarını ve Atatürk ilkelerinden ayrılmayacaklarını söyledi.Sevilir, halkın ve milletin güvencesi olacaklarını, görevlerini Atatürk ilke ve inkılaplarından ilham ve güç alarak yerine getireceklerini, şehitlerin ve gazilerin başlattığı özgürlük mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.