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Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği’nden 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak, bugün ve ileride mutlu, müreffeh ve sağlıklı bir gelecek diledi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:30
Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği’nden 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün Kıbrıs Türk halkı için tarihi dönüm noktası olduğuna işaret ederek, halkın faşist Yunan darbesinden ve uzun yıllar süren zulümden kurtaran ve 47 yıldır adada barış ve huzur ortamı olmasını sağlayan bu tarihin, halkın benliğine işlenen bir gerçeklik, aynı zamanda ileriki nesillere de ışık tutacak öneme sahip olduğunu ifade etti.

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“Mücadele tarihi boyunca halkımıza koşulsuz destek sağlayan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile işbirliği ve ilişkimiz kopmaz bir bağa sahiptir” diyen Müezzinoğlu, 20 Temmuz’da olduğu gibi bugün de desteğini sürdüren Türkiye’nin değerinin yadsınamayacağını söyledi.

Müezzinoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC’ye yapacağı ziyaret nedeniyle “hoşgeldin” diye seslendiği mesajında, eleştiri ve ifade özgürlüğünün Kıbrıs Türk halkının demokratik kültüründe var olan unsurlar olduğunu ifade etti. Sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Ancak, bir konuyu eleştirmek bir ülke makamına toptan mal edilebilecek bir hareket olmamalıdır, hele ki bu bir Devlet Başkanı olursa...Bunların, yerinde ve diplomatik teamüllere uygun ve hepsinden önemlisi makamların mevhumlarına dikkat edilerek seviyeli bir şekilde yapılması ve saygınlığımızı koruyarak hareket etmemiz bizlere en çok yakışan olmalıdır. 20 Temmuz’da ülkemizi ziyaret edecek tüm resmi ve gayri resmi konuklarımıza misafirperverliğimizi gösterme ve ülkemize verdikleri destekten dolayı müteşekkir olma erdemlerimize sahip çıkacağımıza olan güvenimiz tamdır.” 

 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 10:57
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