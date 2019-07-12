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Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Monaco modelini talep etti

Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Monaco modelini talep etti

12 Temmuz 2019 Cuma 07:42
Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Monaco modelini talep etti

Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, KKTC’nin uluslararası tanınmamışlığından kaynaklanan sıkıntılarının Fransa-Monaco modeli ile çözülmesi gerektiğini savundu.

Müezzinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin Monaco ile çok benzer yönleri olduğunu, dolayısıyla KKTC’nin uluslararası tanınmamışlık sorununu Türkiye ile Monaco’nun Fransa ile ilişki modeli üzerinden çözülmesi gerektiğini ifade etti.

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Tanju Müezzinoğlu, “Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında yaratılacak Monaco modeli çalışmalarını büyük heyecan ve azimle desteklemekteyiz” dedi.

Monaco’da resmi bir AB üyesi devlet olmamasına rağmen bazı hususlarda AB politikalarının desteklendiği kaydeden Müezzinoğlu, kendi bayrağına sahip Monaco’nun Fransa ile yaptığı anlaşma sonucu Fransız gümrük mevzuatı ve birliğine dahil edildiği kaydedildi. 

Mezzinoğlu, ziyaretçiler için vize ve pasaport kuralları uygulandığı; farklı ülkeler ve kuruluşlarla farklı işbirlikleri yapabiliyor olmasına rağmen genel dış politikada Fransa ile birlikte hareket ettiğine işaret etti.

Son Güncelleme: 12.07.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
Asmaaltı Ve Arasta Esnafı Derneği
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