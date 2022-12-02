Aslan bacanaklar

Gazetemizin dün gündeme getirdiği İskele bölgesindeki yaklaşık 200 dönüm arazinin orman vasfından çıkarılarak Turizm yatırımlarınna açılması haberi büyük ses getirdi.

Haberimiz sonrası DEMOKRAT KIBRIS gazetesine ulaşan kaynaklarımız arazinin seçim yasaklarına 1 gün kala Bakanlar Kurulundan geçirilerek Orman vasfından çıkarılıp Turizm yatırımlarına ayrılmasının arkasındaki sebepleri anlattılar.

BACANAĞA MI TAHSİS EDİLECEK

Orman vasfından çıkarılan arazinin Turizm , Çevre ve Kültür Bakanı Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun bacanağı İşadamı Burçin Döveç’e tahsis edilerek otel yaptırılacağını iddia eden güvenilir kaynaklar aile bağlarının yasal olmasına rağmen ETİK OLMADIĞINI belirttiler.

ATAOĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gazetemizin yayınları sonrasında her kesimden tepkiler gelmesine rağmen Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu adeta suskunluğa büründü. Araziyi bacanağına vereceği iddia edilen Fikri Ataoğlu’nun bunun ortaya çıkmasından sonra nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.

BAZI BAKANLAR RAHATSIZ…

Orman Arazisinin Turizm yatırımlarına ayrılması konusunda rahatsız olan bazı Bakanlar ve iktidar milletvekilleri bu konuda kendilerinin de rahatsız olduğunu ancak hükümetin devamının tehlikeye girmesi üzerine taviz vermek durumunda kaldıklarını belirttiler.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ AYAĞA KALKTI

Yayınımız sonrası konudan haberdar olan Çevre örgütlerinin orman arazilerinin peşkeş çekilmesine engel olmak için konuyu önümüzdeki hafta Mahkemeye taşıyarak kararı iptal ettirecekleri de öğrenildi.

Kaynak: Demokrat