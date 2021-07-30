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Askon Heyeti, Arıklı’yı ziyaret etti

Türkiye Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yer aldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:15
Askon Heyeti, Arıklı’yı ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 ülkede temsilciliği olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, amaç ve hizmetlerini, Başbakan Yardımcısı Arıklı ile paylaştı.
ARIKLI
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Pandeminin KKTC ekonomisini çok ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Arıklı, KKTC ekonomisinin turizm ve yükseköğretime bağlı olduğunu belirterek, “Ülkemizin 4’de 3 buçuğu bu iki hizmet sektöründen, çok küçük bir bölümü de Güney Kıbrıs’tan gelen insanlardan oluşuyor” dedi.
Pandemi nedeniyle turizm ve kapıların kapanmasıyla aylık bütçe gelirlerinin 700-800 milyonlardan, 40-50 milyonlara düştüğünü belirten Erhan Arıklı, “Kendi ayaklarımızın üzerinde durma mücadelesi veren bir yapıdan bir anda çok ciddi şekilde ekonomik kaosa düşmüş bir ülke içinde bulduk kendimizi…” ifadelerini kullandı.

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Hizmet sektörüne bağlı bir ekonomisi olan ada ülkelerinde çok daha uzun süreli sürdürülebilir bir yapı olmadığını tecrübe ederek, gördüklerini kaydeden Arıklı, sanayi ve endüstriyel tarıma yönelik bir takım çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti. 
Bu çerçevede Türkiye ile ortaklaşa Güvercinlik bölgesinde bir organize sanayi bölgesi kuracaklarını ifade eden Erhan Arıklı, orada üretilen şeyleri Türkiye’ye satabilmek için Türkiye Ticaret Bakanı ile anlaşma yaptıklarını hatırlattı.
AYDIN
Dernek Başkanı Orhan Aydın da, Türkiye’de birçok sektörde olduklarını ifade ederek, Kıbrıs ve Türkiye açısından önlerinde iyi bir vizyon olduğunu belirtti. Aydın, Bakan Arıklı’ya kabulünden dolayı teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 30.07.2021 14:04
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