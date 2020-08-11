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Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

11 Ağustos 2020 Salı 18:46
Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi
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Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenlemeler içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda 1 ret oyuna karşılık 28 kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, bu tasarıya pandemi bedellisi de denebileceğini, bu değişikliklerin askerlik görevini yerine getirmekte sıkıntıya düşen ve bedelli ücretini ödeyemeyenler için yapıldığını kaydetti.

5 BİN 500 STERLİN ÖDEYEREK YASAL STATÜYE KAVUŞACAKLAR

Hasipoğlu, bedelli askerlik hakkını kaybedenleri, hazırlanan yasayla 12 ay içinde başvurarak 1 ay içinde gereken işlemleri tamamlayarak, 5 bin 500 Sterlin ödeyerek yasal statüye kavuşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yasadan kimin nasıl yararlanacağı hakkında bilgi veren Hasipoğlu, katkı koyanlara teşekkür etti.

ÇELER: “GENÇLER ÜLKEDEN GÖÇ ETMEDEN DE ASKERLİĞİNİ YAPABİLMESİ SAĞLANMALI”

Hasipoğlu’ndan sonra söz alan TDP milletvekili Zeki Çeler, bu yasa üzerinde çalışanlara gösterdikleri irade için teşekkür ederek, Başbakanlığın bu yasayı süsleyerek gönderdiğini esas gerekçenin COVID sürecinde mağdur olanları yasal statüye kavuşturmak olduğunu söyledi.

Meclisin ilk kez askerlik konularında 2014’te irade koymaya başladığını hatırlatan Çeler, iki toplumla yapılacak çalışmalarla da barışın sağlanması ve ülkeden göç etmeden de askerliğin yapılmasının sağlanmasını temenni etti.

ARIKLI: “YASAYI ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, pandemi döneminde ekonomik tedbirler paketi içinde askerlik konusunda öneri sunduklarını bu önerinin değiştirilerek kısıtlı bir yasa tasarısı haline getirildiğini iddia ederek, bu tasarının anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

Yurt dışındakilere tanınan hakların yurt içindekilere tanınmamasını eleştiren Arıklı, pandemi nedeniyle değişiklik yapılacaksa herkese yapılması gerektiğini bazı hakların sadece imtiyazlılara verilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Bedelli askerlik konusunun Osmanlı’dan beri var olan bir uygulama olduğunu ancak bu uygulamanın ciddi bedeli olması gerektiğini kaydeden Arıklı, bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyi düşündüklerini çünkü hiçbir önerilerinin kabul edilmediğini kaydetti.

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BÜYÜKOĞLU

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, bedelli askerlik konusunda pandemi döneminde ortaya çıkan sakıncalı ve mağduriyet yaratan durumları düzeltmek için Bakanlar Kurulu kararıyla hazırlanan bu yasanın içeriği hakkında bilgi verdi.

DERYA: “VİCDANİ REDDİ KABUL ETMEYENLERİN POPÜLİZMİ”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise Erhan Arıklı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını söylemesi üzerine söz aldığını, bu tasarının zaten pandemi dönemi için yapılan değişiklikleri kapsadığını vurguladı.

Yasanın genel gerekçesi doğrultusunda adada bulunanların zaten bu kapsama alınamayacağını ifade eden Doğuş, “Vicdani reddi kabul etmeyenlerin yurt dışından ailesini görmeye gelecek olanları engelleyecek mahkeme sürecini başlatılmasını popülizm olarak görüyorum” dedi.

OĞUZ: “ÜLKEYE GELEMEYENLERE ÖZGÜRLÜK SAĞLAYACAK”

Daha sonra kürsüye gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, her dönem askerlikle ilgili hem talep hem yasa tartışması yaşandığını anımsatarak, geçici maddenin yurtdışında yaşayanlar için en önemli madde olduğunu kaydederek, gençlerin vatanlarına gelişine engel olduğunu kaydetti.

Bu tasarının ülkesine hiç gelmeyenler ve gelemeyecek olanlar için özgürlük sağlayacağını kaydeden Oğuz, kaynak ayrılması şartıyla profesyonel askerliğin de gündeme alınabileceğini, bunun hem özgürlük hem istihdam yaratacağını söyledi.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden söz alarak, yasanın bakaya veya kaçak tüm vatandaşları kapsadığını, yasanın genel gerekçesinin pandemi dolaylı yaşanan mağduriyeti gidermek ve bu gençlerin ülkeleriyle bağlarını koparmasına engel olmak olduğunu kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesinin bu süreci uzatacağını, eğer makul bir öneri yapılırsa kabul edebileceklerini ifade eden Hasipoğlu, tasarıyı kendilerinin hukuki görüş alarak hazırladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından tasarı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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Son Güncelleme: 11.08.2020 19:10
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