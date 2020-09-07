Askeri Gemiler Girne’de Halkı Selamlayacak

Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'e istinaden 2 - 15 Eylül tarihleri arasında icra edilen Dz. Astsubay açık deniz eğitimleri (DAMYO) kapsamında TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri Girne Limanı önünden geçerek “çimariva” ile selamlama yaparak, Girne halkını selamlayacağı bildirildi.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17.45’te gerçekleşecek selamlamanın görüntü ve fotoğraf almak isteyen basın mensuplarına açık olacağı kaydedildi.



(RU/HÖ)