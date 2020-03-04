Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gidip geri gelen zanlı Mohmad Alshalal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohmad Alshalal 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını belirtti. Polis, zanlının 1 Mart 2020 tarihinde yine Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 3 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.