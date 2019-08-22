Askeri mahkemeye çıkarılacağı sırada firar eden tutuklu aranıyor

Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu bulunan Gökhan Doğan (E-23), bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti.
Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu bulunan Gökhan Doğan (E-23), bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti.
Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu bulunan Gökhan Doğan (E-23), bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti.