Askeri cephanelikte patlama!

Çatalköy'de bulunan askeri birliğin cephanesinde patlama çıktı.

Bazı yollar kapatıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyadaşu açıklamayı yaptı.

"Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir, gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım..."

Yangına itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahale ediyor.

Başbakan Ersin Tatar olay yerinde.