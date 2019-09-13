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“Askeri birlikteki patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildi”

İçişleri Bakanlığı, askeri birlikte dün meydana gelen patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

“Askeri birlikteki patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildi”

İçişleri Bakanlığı, askeri birlikte dün meydana gelen patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

13 Eylül 2019 Cuma 12:29
“Askeri birlikteki patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildi”

İçişleri Bakanlığı, askeri birlikte dün meydana gelen patlama nedeniyle 39 numaralı av bölgesinde zaruri düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Bakanlığın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Patlama nedeniyle, mezkur bölgenin güvenlik altına alınması ve tarama faaliyetleri sırasında avcıların zarar görmemesi için düzenlemeye gidildi” denildi.
Zaruri düzenlemeye gidilen bölgeyi gösteren haritaya İçişleri Bakanlığı resmi web sayfasından ulaşılabileceğinin kaydedildiği açıklama şöyle:
“18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında gerçekleştirilen 2’nci İnce Av’ın bu yıl 1-8-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı. 

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19 Ağustos 2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan ‘Av Günleri Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü’nde avlanmaya açık olarak belirtilen av haritasındaki 39 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan askeri birlikte 12 Eylül 2019 tarihinde yaşanan patlama nedeniyle, mezkur bölgenin güvenlik altına alınması ve tarama faaliyetleri sırasında avcıların zarar görmemesi için bu bölgede zaruri bir düzenlemeye gidilmiştir.’
Zaruri olarak yapılan düzenlemeye şöyle:
39 no’lu av bölgesi içerisinde kalan Alagadi’de bulunan “Üç Petrol” benzin istasyonunu yaklaşık 300 metre doğuya doğru geçerek sağa dönüp dere kenarındaki toprak yolu güneye doğru takip edip yaklaşık 4 kilometre gittikten sonra sağa (batıya) doğru dereyi takip edip Beşparmak köyüne bağlanan toprak yolu bulunca toprak yoldan kuzeye doğru giderek Beşparmak köyüne oradan da asfalt yolu takip edip Girne-Tatlısu anayolunu bulunca içerde kalan bölge ava kapatılmıştır.” 
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
çatalköy Patlama Av Bölgesi
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