Aşk buluşması hastane ve poliste son buldu

AŞK BULUŞMASI HASTANE VE POLİSTE SON BULDU LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI Ergün YAHAT Gazimağusa bölgesinde bugün meydana gelen ve filmlerde görmeye alıştığımız sahneler izlendi. Gazimağusa bölgesi köylerinden birinde ikamet eden H.V Gazimağusa'da genç bir kız ile Faccebook üzerinden tanışıp yazışmaları sonrasında genç kıza iddalara göre para karşılığı buluşma yeri olarak Yeniboğaziçi Bedis Piknik alanını seçen adam kızın durumu ailesine söylemesi üzerine başına geleceklerden habersiz Bedis Piknik alanına gider. Kızın aile yakınları ormanlık alana gizlenip genç kızın H.V'nin arabasına binmesi üzerine harekete geçmesi üzerine H.V genç kızı otomobilden iterek hızla olay yerinden kaçar. Yeniboğaziçi ķöyünde bir restaurant içerisine girip sığınmak istemesi adamın kurtulmasına çare olmadı. 5-6 kişiden oluşan vatandaşlar tarafından feci şekilde darp edildi. Linç edilmek istenen kişiyi olayı duyan vatandaşlar önlerken, H.V ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp eden kişiler olay yerine gelen polis ekipleri tarfından göz altına alındı. Olay bölgede büyük İnfiale yol açtı.

Son Güncelleme: 28.12.2020 23:21