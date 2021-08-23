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Aşısız kişilerin Covid-19 testleri ücretli oldu!

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:48
Aşısız kişilerin Covid-19 testleri ücretli oldu!

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada , aşıyı teşvik etmek için aşısız kişilerin PCR ve Antijen testlerinin ve karantina süreçlerinin ‘ücretli’ olacağını açıkladı.

Buna göre PCR 100 TL, antijen ise 40 TL olacak. Ücretsiz yapılan PCR testlerine işaret eden Başbakan Ersan Saner, dünyanın hiçbir ülkesinde ücretsiz test yapılmadığını söyledi, aşıyı teşvik etmek için, aşısız kişilerin 27 Ağustos’tan itibaren PCR, antijen ve karantina giderlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanacağı kuralını getirileceğini açıkladı.

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Bu süreçte işyerlerinin Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırması ve çalışanlarının testlerini de ya iş yerlerinin, ya da kişilerinin kendilerinin yapmasının söz konusu olacağını ifade etti.

Saner, aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin karantina- otel giderlerini de  kendilerinin karşılayacağını belirtti.  

Saner engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlar bundan muaf tutulacağını söyledi. 

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