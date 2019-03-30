Aşırı Yağışlar Taşkent Haspolat Ve Lefkoşa’da Etkili Oldu

HASPOLAT – DAĞYOLU ÇEMBERLERİ ARASI TRAFİK HALEN TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

POLİS, TAŞKENT KÖY İÇİNDEN TAŞKENT PİKNİK ALANINA GİDEN YOL VE BU YOLUN DEVAMI OLAN BUFAVENTO KELSİNE GİDEN DAĞ YOLUNUN TAŞ VE TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE TRAFİK AKIŞINA KAPATILDIĞINI AÇIKLADI

TAŞKENT BÖLGESİNDE YAŞANAN TOPRAK KAYMALARI İŞ ARAÇLARI YARDIMIYLA TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR

BAŞBAKAN VE BAZI BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Lefkoşa, 30 Mart 19 : Aşırı yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Lefkoşa Gazimağusa anayolunda Haspolat çemberi ile Dağyolu çemberi arasında kalan kısımda Mağusa-Lefkoşa istikametinde tek şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaya devam ediyor.

Taşkent’te yoğun yağış ve fırtına devam ederken, belediye, sivil savunma ekipleri ve iş araçları yoğun yağış olan yerlerdeki toprak kaymaları nedeniyle oluşan aksaklıkları iş araçları yardımıyla gidermeye çalışıyor.

Lefkoşa-Mağusa istikametinde bazı noktalarda drenaj kanallarının tıkanması sonucu, yolda su birikintileri oluştuğu için polis özellikle Haspolat ve Dağyolu kavşakları arası trafiği kesip, trafik akışını Mağusa-Lefkoşa istikametinde tek şerit gidiş geliş olacak şekilde düzenlemiş durumda.



Yolun Haspolat’la Dağyolu çemberleri arasında kalan kısmında bazı araçlar kaza yaptı; yolda kalan araçların tahliyesi ve aşırı su birikintisinin drenajı sağlanamadı.

Polis, Taşkent köy içinden Taşkent piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolunun taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

YETKİLİLERDEN İNCELEMELER

Bu arada Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yağmur, dolu ve su taşkınlarından etkilenen Taşkent ve Haspolat bölgelerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı yaşanan doğal afet sonucu hasar tespitinin sürdüğünü açıkladı.

(RU /ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Hüseyin Sayıl