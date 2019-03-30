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Aşırı yağışlar sellere yol açtı

Aşırı yağışlar sellere yol açtı

30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
Aşırı yağışlar sellere yol açtı

KKTC’de dün başlayan ve akşam saatlerinde şiddetlenen yağışlar, bazı bölgelerde sellere yol açtı.
Lefkoşa-Mağusa yolu sabah saatlerinde bir süre ulaşıma kapandı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalanlar Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sellerde can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

TAŞKENT BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Sabaha karşı 02:30’da Taşkent, Güngör, Değirmenlik ve Minareliköy bölgesinde şiddetlenen yağış, bölgede sele yol açtı. Taşan dereler, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan bölümünü sular altında bıraktı.
Sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafik akışına kapatılan yol, ilerleyen saatlerde kontrollü olarak açıldı.

SELE KAPILAN ARAÇTAKİLERİ SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ KURTARDI
Sivil Savunma ekipleri, sele kapılan 4 araca müdahale etti. Sürüklenen araçlarda mahsur kalanlar, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarında da, Gazimağusa’ya gidiş yönünde Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet petrol ışıkları arası arasında kalan kısmı sular altında kaldı. Sabah saatlerinde trafiğe kapatılan yol, daha sonra yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.

ERCAN’A GİDECEKLER YOLDA KALDI
Ercan Havalimanı’na gidecek yolcuların bir bölümü de sel nedeniyle yolda kaldı. Yolcular Sivil Savunma ve Değirmenlik Belediyesi’ne ait araçlarla alana taşındı.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Bölgedeki bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Alınan ihbarlar doğrultusunda Sivil Savunma, itfaiye, polis ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde, su basan ev ve işyerlerine müdahalede bulunduğu bildirildi.
 

Son Güncelleme: 30.03.2019 12:43
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