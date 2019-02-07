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Aşırı yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor

Aşırı yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor

07 Şubat 2019 Perşembe 07:11
Aşırı yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor

Yoğun yağış ve sis, birçok bölgede başta trafiği olmak üzere hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Dairesi'nin uyarılarının ardından başlayan yoğun yağış nedeniyle bazı yollar görüş mesafesinin düşmesi ve su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Polis, basın yoluyla sürücüleri ve tüm vatandaşları uyarırken, vatandaşlara gönderilen kısa mesajlarla da tedbirli olmaları isteniyor.

Yoğun sis ve yağış nedeniyle, Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos mevkii - Boğaz kavşağı arası, Tirmen - Bahçeli yol kavşağı mevkii ile Alevkayası - Karaağaç arasında görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Polis sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

GİRNE ÜST GEÇİT-BOĞAZ ARASI İLE ARAPKÖY-ALEVKAYASI KAVŞAĞI KAPANDI

Aşırı yağış sürerken yola akan sular ve  görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Girne - Lefkoşa ana yolunun Girne üst geçidi ile Boğaz kavşağı arası ve Girne - Değirmenlik ana yolunun ise Arapköy kavşağı ile Alevkayası kavşağı arası güvenlik gerekçesiyle trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Kaplıca - Balalan çemberi arasında ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü bildirildi.

Kaplıca - Büyükkonuk ana yoluna taşlar düştüğünü duyuran polis, İskele - Boğaz Dokuz Evler arası ve Tuzluca - Çayırova ana yolunda da yağışlar nedeniyle yolda su birikintileri oluştuğunu, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 07.02.2019 10:50
Anahtar Kelimeler:
Kktc YağışKktc Yollar Kapandı
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