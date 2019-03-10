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“Aşırı tuz tüketimi toplum sağlığını tehdit eder ve kronik hastalık riskini artırır”

“Aşırı tuz tüketimi toplum sağlığını tehdit eder ve kronik hastalık riskini artırır”

10 Mart 2019 Pazar 14:18
“Aşırı tuz tüketimi toplum sağlığını tehdit eder ve kronik hastalık riskini artırır”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, aşırı tuz tüketiminin toplum sağlığını tehdit ettiğini ve kronik hastalık riskini artırdığını vurguladı.

Birlik, tuzun içeriğinde bulunan ve yaşam için elzem bir mineral olan  sodyumun yüksek alımının, yüksek kan basıncına yol açtığına, bunun da ölüm ve hastalık yükünün en önemli nedeni olan kalp, beyin ve böbrek hastalıklarının önde gelen risk etmeni olduğuna dikkat çekti.

Birlik Genel Sekreteri Düriye Deren Oygar, Kıbrıs  Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu adına,  Tuz Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kan basıncının düzenlenmesinde, sodyum alımı ile doğrudan ilişkili olan tuz tüketimi konusundaki farkındalığın öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Günlük tuz tüketiminin %56’sından yiyeceklerdeki ve içeceklerdeki tuz, %32’sinden ekmek tuzu, %12’sinden ise sofra tuzu  sorumlu olduğunu kaydeden Oygar, “Yiyeceklerden aldığımız tuzun 3/4’ünü yemeklere eklenen tuz oluştururken geriye kalan kısmını ise zeytin, peynir, turşu gibi salamura yiyecekler, tuzlu kuruyemişler, bisküvi-kraker, monosodyumglutamat (MSG) içeren yiyecekler, tuzlu baharatlar, tarhana, salça, soslar ile besinlerin yapısında doğal olarak bulunan sodyum oluşturmaktadır” dedi.

“GÜNLÜK TOPLAM TUZ TÜKETİMİ  5-6 GRAMI AŞMAMALI”

Sağlıklı bir yetişkinin metabolik işlevlerini sürdürebilmek için günde 1.5 gram sodyum, yani 3-4 gram kadar tuza ihtiyaç duyduğunu ifade eden Oygar, Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük toplam tuz tüketiminin, 5-6 grama denk gelen 1 çay kaşığı (küçük) tuzu aşmamasını önerdiğini belirtti.

“HİPERTANSİYON EN ÖNEMLİ ÖNLENEBİLİR ÖLÜM NEDENLERİNDEN BİRİ”

Dünya Sağlık Örgütü’nün hipertansiyonu 21’inci yüzyılın en büyük hastalık ve ölüm yükü nedeni olarak belirlediğini ve hastalık için ‘Sessiz Katil’ tanımını kullandığını kaydeden Oygar, aşırı tuz tüketimi ile doğrudan ilişkili olan hipertansiyonun en önemli önlenebilir ölüm nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Her yıl Mart ayında gerçekleştirilen Tuz Farkındalık Haftası etkinlikleri ile tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü  kaydeden Oygar, açıklamasında şunlar yer verdi:

“YASAL DÜZENLEMELER VE DEVLET POLİTİKALARI GEREKİR”

“Aşırı tuz tüketiminin ve yol açtığı sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yönelik yasal düzenlemeler ve devlet politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin ekmekteki, peynir ve hellimdeki tuzun azaltılması ve benzeri durumlar için yapılacak yasal düzenlemeler önem arz etmektedir. Bunun yanında bireysel anlamda farkındalığın oluşması ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi de aşırı tuz tüketiminin azaltılmasında önemli bir etkendir.”

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN…

Oygar tuz tüketimini azaltmak için ise şu önerilerde bulundu:

“Tuzluğu masadan kaldırın;  tadına bakmadan yemeklere tuz eklemeyin; mümkünse hiç tuz eklemeyin;  tencereye eklediğiniz tuzu azaltın;  az tuzlu ve lezzetli yemekler için tuz içermeyen doğal baharatlardan faydalanın; baharat karışımlarının tuz içermemesine dikkat edin;  potasyum içeriği yüksek sebze ve meyveleri her gün tüketin (potasyum alımının arttırılması, böbreklerden sodyumun geri emilimini azaltarak, kan basıncı kontrolünü sağlamasına yardımcı olur) ;  yüksek tuz içerebilen salça, turşu, salamura yiyecekler, zeytin, peynir, tuzlu baharat karışımları ve çeşitli sosların tüketiminden kaçının;  ekmeğin de günlük tuz alımınıza önemli oranda katkı verebileceğini unutmayın azaltın;  besin etiketlerini okuyarak tuz içeriklerinin farkında olun;  fazla tuz tüketmekten kaçının, aktif yaşayın ve sizin için uygun olan vücut ağırlığınızı koruyun.”

Son Güncelleme: 10.03.2019 17:47
Anahtar Kelimeler:
Aşırı Tuz Tüketimi
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