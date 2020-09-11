banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Aşırı sıcaklar azalmaya başlıyor

Sıcak ve nemli hava etsini sürdürürken. önümüzdeki hafta en yüksek sıcaklık 37 derece olacak

11 Eylül 2020 Cuma 15:08
Aşırı sıcaklar azalmaya başlıyor
banner337
banner351

Meteoroloji Dairesi 12 - 18 Eylül tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Bu meteorolojik durum nedeniyle yarın hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, öğle saatleri iç kesimler yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Pazar günü ise açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba hava açık az bulutlu olacak.

banner341
Hava, Perşembe, açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde ise 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

 Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
SıcakHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi
İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi
Erhürman: " İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor"
Erhürman: " İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor"
Denktaş: "Halk Türkiye ile kavga etmeyen ama her dediğine evet demeyen birini istiyor”
Denktaş: "Halk Türkiye ile kavga etmeyen ama her dediğine evet demeyen birini istiyor”
KTÖS Özel Eğitim Okullarında UYARI GREVİ YAPACAK
KTÖS Özel Eğitim Okullarında UYARI GREVİ YAPACAK
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
Asteğmen ve çavuşlar yemin etti
Asteğmen ve çavuşlar yemin etti
Arıklı: "Meclis araştırması isteyeceğiz"
Arıklı: "Meclis araştırması isteyeceğiz"
3 ton harnup hırsızlığı
3 ton harnup hırsızlığı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Lefkoşa Polis Müdürü Çete’den Karavezirler'e ziyaret
Lefkoşa Polis Müdürü Çete’den Karavezirler'e ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim