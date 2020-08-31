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Aşırı sıcak nedeniyle sokakta çalışma sınırlamasına gidildi

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Aşırı sıcak nedeniyle sokakta çalışma sınırlamasına gidildi
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 5 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR 11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIDA ÇALIŞMA YASAĞI UYGULANACAĞINI DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle, 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma  yasağı uygulanacağını duyurdu.
Bakanlık açıklamasına göre Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarda çalışma saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da  17.00- 21.00 arası olarak belirledi.

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Açıklamada, çalışanların ve vatandaşların yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığa bağlı “Alo 102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği kaydedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, ihbarların bakanlıkça değerlendirilerek, yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 19:16
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