Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’ krizi!
UBP’de şimdi de ‘genel sekreter’...
Pandemi en çok onları vurdu!
Pandemi en çok onları vurdu!
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Mutasyon mu biyolojik silah mı?
Pusula nerede?
Pusula nerede?
banner376

Aşının kanser hastalarına verilmesi güvenli midir?

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali ÜNYAYAR, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda, aşının çoğu insan için güvenli olduğunun açık olduğunu ve buna tedavinin diğer tarafındaki kanserden kurtulanların çoğunun da dahil olduğunu söyledi.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:48
Aşının kanser hastalarına verilmesi güvenli midir?
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali ÜNYAYAR, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda, aşının çoğu insan için güvenli olduğunun açık olduğunu ve buna tedavinin diğer tarafındaki kanserden kurtulanların çoğunun da dahil olduğunu söyledi.

Kanser hastası olan ve aktif tedavi görenlerin de en erken fırsatta aşılanması gerektiğini söyleyen GAÜ TIP Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, aşılar hakkında sahip olunan verilerin, denemelere göre genel popülasyonda dikkat çekici derecede güvenli olduğunun gözlemlendiğini belirterek, aktif kanserli veya tedavi gören çok az hastanın denemelere dahil edildiğini, ancak bu aşıların her ikisi içinde tüm belgeleri gözden geçirdikten sonra, oldukça güvenli olduğu sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Ünyayar açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

banner341
“Kanser hastaları, taramadan sonraki altı ay içinde kemoterapi veya immün modifiye edici ilaçlar almışlarsa aşı denemelerinden çıkarıldı. Bu, aşı geliştirmede standart işlem prosedürüdür. Hamile kadınlar, çocuklar ve diğer immünosupresif rahatsızlıkları olanlar da erken denemelerden çıkarıldı. Tüm bu savunmasız popülasyonlarda aşıların güvenliğini ve etkililiğini sağlamak için yeni denemeler devam etmektedir. Denemeler büyük ve titizdi, 50.000'den fazla kişi üzerinde yürütüldü.

Çoğu kanser hastası ve tedavi görenler bile mevcut olduğunda devam etmeli ve aşı olmalıdır. İdeal olarak sistemik bağışıklık baskılayıcı tedavi döngüleri arasında. Tedavideki hastaların iki atımlık aşıyı zamanlamak için onkologlarıyla birlikte çalışması gerekiyor. Bir prototip olarak grip aşısını kullanmak, aşıyı sitotoksik (hücre öldürme) terapisi ile aynı zamanda yapmaktansa, döngüler arasında vermek önemli ölçüde daha iyi görünüyor.

Prof. Dr. Ünyayar: “Kanser Hastaları için Covid Riski Yüksek. Ancak Aşıların Riskleri Çok Düşük Görünüyor”

Kanser hastası nüfusu için güvenlik söz konusu olduğunda, büyük sürprizler olacağına dair gerçek endişelerim yok. Bu hastalar için COVID riski yüksek. Ancak aşıların riskleri çok düşük görünüyor. Çoğu aşılanmalıdır. Aynı zamanda bu hastalardan öğrenmemiz ve onları hem etkinlik hem de güvenlik açısından yakından takip etmemiz gerekiyor.”

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüAmerika Birleşik Devletleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalarınızı planlı ve programlı yapın
Çalışmalarınızı planlı ve programlı yapın
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan yazılı açıklama
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan yazılı açıklama
Maliye Bakanı Dursun Oğuz 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuş konuşması yaptı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuş konuşması yaptı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Yerli üretime sahip çık” kampanyası başlattı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Yerli üretime sahip çık” kampanyası başlattı
Belediyelerde 1 günlük iş bırakma eylemi
Belediyelerde 1 günlük iş bırakma eylemi
CTP Eğitim Çalışma Grubu: “Eğitimde bir neslin kaybolmasına neden oluyorsunuz”
CTP Eğitim Çalışma Grubu: “Eğitimde bir neslin kaybolmasına neden oluyorsunuz”
Mazbata dramı!
Mazbata dramı!
Yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilmeyecek
Gelir ve Vergi Dairesi bugün önlem olarak kapatıldı
Gelir ve Vergi Dairesi bugün önlem olarak kapatıldı
Mormenekşe yasta!
Mormenekşe yasta!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim