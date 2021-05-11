Asiltürk: “Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti aldık”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk, sahsına yönelik bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin asılsız olduğunu kaydederek, Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti aldığını bildirdi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında asılsız, art niyetli ve çarpıtılmış haberlerle ilgili açıklama yapması zorunluğu doğduğunu belirtti.

20 Nisan’da planlanmış olan İstanbul ve Ankara’da yapılacak resmi ziyaretleri için 16 Nisan’da Sağlık Bakanlığı’na kendisinin de içinde bulunduğu heyetle alakalı yazı yazılarak karantina muafiyeti istendiğini bildiren Asiltürk, Sağlık Bakanlığı’ndan cevabın taraflarına 19 Nisan’da geldiğini ve isteklerinin uygun bulunduğunun belirtildiğini kaydetti.

Ancak, 20 Nisan’da yapılacak Meclis oturumunda nisap sorunu yaşanacağından dolayı YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın gidişinin ertelendiğini ve Ankara ziyaretinde kendisinin görevlendirildiğini anlatan Asiltürk, şu bilgileri verdi:

“Ben 20 Nisan’da İstanbul üzerinden Ankara’ya giderek gerekli görüşmeleri gerçekleştirdim. Daha sonra İstanbul’a dönerek Sayın Bakan ile buluştuk ve İstanbul temaslarımıza devam ettik. Sayın Bakan, İstanbul’dan Ankara’ya giderek temaslarına devam etti ve 30’unda KKTC’ye geri dönüş yaptı. Ben ise 29’unda İstanbul’dan KKTC’ye dönüş yaptım. Konu ile alakalı istenen tüm bilgi, belge ve yazışmalar bugün polise teslim edilmiş olup gerekli açıklamalar yapılmıştır.”