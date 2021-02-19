Aşılar ve mutasyona uğramış virüsler

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Ünyayar, “Bu makale, aşı geliştirme ve dağıtımı üzerine bir dizi açıklamanın birinci bölümüdür. Bu makale, aşıların vücudumuzu hastalık taşıyan mikroplardan korumak için nasıl çalıştığına odaklanmaktadır İkinci bölüm, bir aşıdaki bileşenlere ve üç klinik deneme aşamasına odaklandı. Üçüncü bölüm aşı yolculuğunun bir sonraki bölümünü özetlemektedir: klinik araştırma aşamalarını tamamlamadan dağıtıma kadar olan adımlar ve ortaya çıkan mutantlarla karşı aşının etkinliğini anlatmaktadır” dedi.

Ünyayar açıklamalarının devamında; “Mikroplar hem çevremizde hem de vücudumuzda her yerdedir. Bir kişi duyarlı olduğunda ve zararlı bir organizma ile karşılaştığında, hastalığa ve ölüme yol açabilir.

Vücudun kendisini patojenlere (hastalığa neden olan organizmalara) karşı savunmanın birçok yolu vardır. Deri, mukus ve kirpikler (döküntüleri akciğerlerden uzaklaştıran mikroskobik tüyler), patojenlerin vücuda girmesini ilk etapta önlemek için fiziksel engeller olarak çalışır.

Bir patojen vücuda bulaştığında, vücudumuzun bağışıklık sistemi adı verilen savunması tetiklenir ve patojen saldırıya uğrar ve yok edilir veya yenilir” ifadelerini kullandı.

Vücudun Doğal Tepkisi

Patojen, vücutta hastalığa neden olabilen bir bakteri, virüs, parazit veya mantardır. Her patojen, genellikle o spesifik patojene ve neden olduğu hastalığa özgü birkaç alt bölümden oluşur. Bir patojenin antikor oluşumuna neden olan alt parçasına antijen denir. Patojenin antijenine yanıt olarak üretilen antikorlar, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Antikorları vücudunuzun savunma sistemindeki askerler olarak düşünebilirsiniz. Sistemimizdeki her antikor veya asker, belirli bir antijeni tanımak üzere eğitilmiştir. Vücudumuzda binlerce farklı antikor var. İnsan vücudu bir antijene ilk kez maruz kaldığında, bağışıklık sisteminin yanıt vermesi ve o antijene özgü antikorları üretmesi zaman alır.

Bu Arada Kişi Hastalanmaya Yatkındır

Antijene özgü antikorlar üretildikten sonra, patojeni yok etmek ve hastalığı durdurmak için bağışıklık sisteminin geri kalanıyla birlikte çalışırlar. Bir patojene karşı antikorlar, kuzenler gibi, iki patojenin birbirine çok benzediği durumlar dışında genellikle başka bir patojene karşı koruma sağlamaz. Vücut, bir antijene birincil tepkisinde antikor ürettikten sonra, aynı zamanda, patojen antikorlar tarafından yenildikten sonra bile canlı kalan antikor üreten hafıza hücreleri oluşturur. Vücut aynı patojene birden fazla kez maruz kalırsa, antikor tepkisi ilk seferden çok daha hızlı ve etkilidir çünkü hafıza hücreleri bu antijene karşı antikorları pompalamaya hazırdır.

Bu, kişi gelecekte tehlikeli patojene maruz kalırsa, bağışıklık sisteminin hastalığa karşı koruyarak anında tepki verebileceği anlamına gelir.

Aşılar Nasıl Yardımcı Olur

Aşılar, vücutta bir bağışıklık tepkisini tetikleyen belirli bir organizmanın (antijen) zayıflamış veya inaktif kısımlarını içerir. Yeni aşılar, antijenin kendisinden ziyade antijen üretme planını içerir. Aşının antijenin kendisinden mi yoksa vücudun antijeni üretmesi için planından mı oluştuğuna bakılmaksızın, bu zayıflatılmış versiyon aşıyı alan kişide hastalığa neden olmayacak, ancak bağışıklık sistemini çok fazla tepki vermesi için harekete geçirecektir. gerçek patojene ilk tepkisini verecektir.

Bazı aşılar, haftalar veya aylar arayla verilen birden çok doz gerektirir. Bu bazen uzun ömürlü antikorların üretimine ve hafıza hücrelerinin gelişimine izin vermek için gereklidir. Bu şekilde vücut, hastalığa neden olan belirli organizma ile savaşmak için eğitilir ve gelecekte ortaya çıkarsa ve maruz kaldığında hızla onunla savaşmak için patojenin hafızasını oluşturur.

Sürü Bağışıklığı

Bir kişi aşı olduğunda, hedeflenen hastalığa karşı korunma olasılığı çok yüksektir. Ancak herkese aşı yapılamaz. Bağışıklık sistemlerini zayıflatan (kanser veya HIV gibi) temel sağlık sorunları olan veya bazı aşı bileşenlerine karşı şiddetli alerjisi olan kişiler, belirli aşılarla aşı olamayabilir. Bu insanlar, aşılananların içinde ve içinde yaşıyorlarsa korunmaya devam edebilirler. Bir toplumdaki birçok insan aşılandığında, patojen dolaşımda zorlanır çünkü karşılaştığı insanların çoğu bağışıktır. Dolayısıyla, başkaları ne kadar aşılanırsa, aşılarla korunamayan kişilerin zararlı patojenlere maruz kalma riski o kadar az olur. Buna sürü bağışıklığı denir.

Bu, özellikle aşı yapılamayan kişiler için değil, aynı zamanda aşı yaptığımız hastalıklara karşı da daha duyarlı olan kişiler için önemlidir. Tek bir aşı% 100 koruma sağlamaz ve sürü bağışıklığı, güvenli bir şekilde aşılanamayanlara tam koruma sağlamaz. Ancak sürü bağışıklığı ile bu insanlar, etrafındakilerin aşılanması sayesinde önemli bir korumaya sahip olacaklar.

Aşı yapmak sadece kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda toplum içinde aşı olamayan kişileri de korur. Yapabiliyorsanız aşı olun.

Tarih boyunca insanlar, menenjit, tetanoz, kızamık ve vahşi çocuk felci de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden bir dizi hastalık için başarıyla aşılar geliştirdiler.

1900'lerin başında çocuk felci dünya çapında bir hastalıktı ve her yıl yüz binlerce insanı felç ediyordu. 1950'ye gelindiğinde, hastalığa karşı iki etkili aşı geliştirilmiştir. Ancak dünyanın bazı bölgelerinde aşılama, özellikle Afrika'da çocuk felcinin yayılmasını durduracak kadar yaygın değildi. 1980'lerde, çocuk felcini gezegenden yok etmek için dünya çapında birleşik bir çaba başladı. Uzun yıllar ve on yıllar boyunca, tüm kıtalarda rutin aşılama ziyaretleri ve toplu aşılama kampanyaları kullanılarak çocuk felci aşısı yapılmıştır. Çoğunluğu çocuklar olmak üzere milyonlarca insan aşılanmıştır ve Ağustos 2020'de Afrika kıtası, çocuk felcinin henüz ortadan kaldırılmadığı Pakistan ve Afganistan dışında dünyanın diğer tüm bölgelerine katılarak vahşi poliovirüs içermediği onaylanmıştır. Bu sonuç aşıların etkinliğini gösteren önemli bulgudur.

Covid-19’da İyileşen ve Aşılanan İnsanlar Tekrar Enfekte Olabilir Mi?

Brezilya'da yakın zamanda tespit edilen, 17 mutasyona sahip olan ve bazıları da başak (Spike) proteininde bulunan P.1 varyantı da endişe vericidir. Varyant, İngiliz ve Güney Afrika varyantlarında keşfedilen N501Y mutasyonunu ve şimdiye kadar yalnızca Güney Afrika varyantında tespit edilen E484K mutasyonunu taşır.

Brezilya Manaus'taki nüfusun çoğu COVID-19'dan sağ kurtulmuş olsa da covid 19 enfeksiyonları geri dönmüştür. Bu Brezilya varyantı ilk olarak, geçen yıl nüfusun dörtte üçüne yeni koronavirüs bulaştığı Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'ta ortaya çıkmıştır. Bu, nüfusun büyük bir bölümünde bazı temel aşılamalara yol açmalıydı yani antikor üretimi olmalıydı , ancak buradaki enfeksiyon sayıları son zamanlarda yeniden hızla artıyor olması yeterince antikor üretmediğini göstermektedir.

Bu sonuç, COVID-19'dan kurtulmuş veya aşılanmış kişilerde vücudun bağışıklık tepkisinin yeterli olmadığı anlamına gelebilir, çünkü yeni P.1 varyantı bağışıklık tepkisinden kaçar. Bu durumda, bazı antikorlar artık virüsü bağlayamaz ve nötralize edemez - kısmen bağışıklık tepkisinden kaçar. Başka bir deyişle, iyileşmiş ve aşılanmış kişiler bile enfekte olabilir.

Güney Almanya'dan 73 yaşındaki bir adamın ölümünden virüsün bir mutant varyantının sorumlu olup olmadığı belirsiz. İkinci bir COVID-19 enfeksiyonunun zatürreye ve çoklu organ yetmezliğine yol açmasının ardından Aralık ayı sonlarında öldü. Bu, dünya çapında yeniden enfeksiyon nedeniyle bilinen üçüncü ölümdür. İlk enfeksiyonundan güçlü bir bağışıklık geliştirmemiş olması mümkündür. Şimdi yeni virüs varyantlarından biriyle ikinci kez enfekte olup olmadığı araştırılıyor.

Güney Afrika'da maske ve yüz siperi takan bir kadın Güney Afrika'da, E484K mutasyonu yaygındı ve kişinin antikor bağlanması üzerinde olumsuz bir etkiye sahipti .Kısaca hasta antikoru bu varyantı nötralize edememişti.

Bu sonuç bize birçok yerel mutasyon geliştiğinin haberini vermektedir.

İlgili korona vakaları ne kadar yoğun bir şekilde sıralanırsa, yakın gelecekte daha fazla mutasyon keşfedilmesi muhtemeldir. Ancak bunların her zaman ciddi olması gerekmez.

Yakın zamanda Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir Garmisch-Partenkirchen hastanesinde bir korona salgınında tespit edilen virüs varyantının yalnızca kısmi bir mutasyon olduğu, yani İngiliz veya Güney Afrika varyantı olmadığı söyleniyor. Konuyu açıklığa kavuşturmak için, ilgili örnekler şu anda Berlin'deki Charité hastanesinde analiz ediliyor.

Ve Los Angeles'ın büyük bölümünde ortaya çıkan virüs varyantı, görünüşe göre, geçen yıl Mart ayında Danimarka'da ilk kez tespit edilen L452R adlı bir türdür ve bu mutanta karşı aşıların etkinliğini kaybedebileceği endişesi vardır.

Mutasyonlar Aşıların Etkinliğini Tehlikeye Atar Mı?

Şimdiye kadar, geliştirilen mRNA aşılarının bu ek mutasyonlarla da işe yarayıp yaramadığı ve eğer öyleyse ne kadar iyi olduğu kesin olarak araştırılmadı. Virüsü tanımak için önemli olan ayırt edici dikenlerin bir kısmı değişirse, vücut tarafından üretilen antikorlar koronavirüsü daha az tanıyabilir ve etkisiz hale getirebilir. Aşı koruması bu durumda etkinliğini kaybedecektir.

Sonuç olarak aşıların etkin koruması için elimizde yeterli veri olmasına karşın yerel mutantların bilinmemesi aşılara karşı kismi şüphe uyanmasına neden olmaktadır. Hasta sayısının artmaması için mutantların etkin izlenmesi ve klasik maske mesafe el hijyen kurallarına devam edilmesi gerekmektedir.