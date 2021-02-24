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"Aşılama olmadan okulları açmam"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun “Okullar açılabilir” tavsiyesi vermesi durumunda dahi aşılama olmadan okulları açmayacağını söyledi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 21:03
"Aşılama olmadan okulları açmam"
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun “Okullar açılabilir” tavsiyesi vermesi durumunda dahi aşılama olmadan okulları açmayacağını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Amacaoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak tavırlarının net olduğunun altını çizdi.

Okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin yanı sıra çalışanların da aşılanması gerektiğine dikkat çeken Amcaoğlu “Aç-Kapa yapacak lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu’nun konuşması şöyle:

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Sağlık Üst Kurulu söylese bile okulları açmam.  Aşılama olmadan okulları açmam. Bu konudaki tavrımız nettir.

Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Komitesi de aynı şeyi söylüyor. Bu noktada riski en aşağıya çekmek zorundayız. Çocukların semptom yaşamayacağı, kronik hastalıkları olmayan çocukların sıkıntı yaşamayacağı ifade ediliyor ama bizim tavrımız sadece çocukların değil öğretmenlerin de çalışanların da güvenliği sağlamaktır.

Gözünüzü kapatırsınız üst kurulun okulları açın dediği günün ertesi günü okulları kapatmak zorunda kalırsınız.

Aç-kapa yapmak gibi bir lüksümüz yok. Bizim tavrımız net.

Eğitime başladığımız tarihten itibaren artık eğitimin sonlanana kadar kesilmeyeceğini ifade ettik. Online eğitimin verilebilmesi için tüm şartları zorluyoruz.  

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Anahtar Kelimeler:
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANIOlgun AmcaoğluSağlık Üst Kurulu
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