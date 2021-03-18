Aşılama devam ediyor

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde basında örgütlü bulunan meslek örgütü, sendika, dernekler; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, BAY-SEN, KTAMS, BASIN-SEN, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Derneği, Dev-İş tarafından organize edilen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Lefkoşa’daki lokalinde yer alan aşılama programı kapsamında bugün özel ve kamu kurumlarında çalışan ilk doz aşılarını 18 Şubat’ta yaptıran 411 basın mensubuna Türkiye’den gönderilen Çin menşeli Sinovac aşısının ikinci dozu uygulanıyor.

Basın çalışanlarının aşılanmasını organize eden örgütlerden Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, basın çalışanlarının aşılanma programının iki aşamada yapıldığını hatırlatarak, aşılanma programın birinci aşaması olan 60 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve mesleklerini dışarda icra eden basın çalışanlarının aşılanmasının bugünkü ikinci doz aşılama ile tamamlanmış olacağını söyledi.

İkinci aşamada geriye kalan basın çalışanlarının aşılanmasının yapılacağını ifade eden Ali Cansu, Kovid-19 aşısı olmayan basın mensuplarına isimlerini basında örgütlü bulunan meslek örgütü, sendika ile derneklerin sekreterliklerine yazdırmaları çağrısında bulundu.



KKTC’ye Sinovac aşılarını tedarik eden Türkiye Cumhuriyeti’ne ve basın mensuplarının aşılanmasına destek veren Sağlık Bakanlığı’na teşekkür eden Ali Cansu, basın çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.



