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Asil Köylü Heykeli, kültür projelerine fon sağlayacak

Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın ve Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi katıldıkları bir televizyon programında Asil Köylü Heykel projesinin ülkeye getirilerini anlattı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:54
Asil Köylü Heykeli, kültür projelerine fon sağlayacak
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Sinan Arkın ve Prof. Dr. Asım Vehbi, Girne’ye kazandırılması planlanan 174 dönümlük doğal parkın parçası olacak 40 metrelik heykel projesi Asil Köylü’nün amacını ve gerçekleşmesi halinde Kıbrıs’a sağlayacağı getirileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Sinan Arkın, “Heykel projesinin hayata geçmesinin en önemli amaçlarından biri, çevre, sanat ve kültür projelerine fon yaratabilmektir” dedi.

Dr. Sinan Arkın: “Asil Köylü geliri ile çevre, sanat ve kültür projelerine fon sağlayacak”

Asil Köylü Heykel projesinin amaçlarını anlatan ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, projenin ana fikrini şöyle açıkladı: “Projenin hayata geçmesiyle birlikte birçok turist heykeli ve doğal parkı ziyarete gelecektir. Ziyaretlerden elde edilecek gelirin çevre, sanat ve kültür alanlarındaki projelere fon yaratmasını amaçlıyoruz. Maalesef bu alanlarda çok fazla proje fonlanamıyor, çünkü altyapı ve kamu gibi öncelikler var. Bu heykelin önceliği de gelirleriyle bu alanlarda fon yaratacak olmasıdır. Asil Köylü, senede milyonlarca Euro gelir getirecek bir projedir. Elde edilen gelir, heykelin ve doğal park alanının bakım-onarım-istihdam giderlerini karşılayacak ve halkımızdan gelecek çevre, sanat, kültür projelerine sponsorluk vermek için harcanacaktır.”

Köylü Heykelinin, Girne Belediyesine tahsis edilen 174 dönümlük doğal parkın parçası olacağını belirten Dr. Sinan Arkın, heykelin şu anda fikir/proje aşamasında olduğunun altını çizdi. Dr. Sinan Arkın, “Projenin her adımını Girne Belediyesi ile ortak atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. Sinan Arkın: “Asil Köylü’nün Adamıza sağlayacağı bilinirlik ve gelir de düşünülmeli”

Dr. Sinan Arkın, “Biz hem turistik gelir açısından hem de ülkemizin dünya çapında bilinirliğinin sağlanması açısından bu projeyi ortaya koyuyoruz. Asil Köylü, sadece bir heykel olarak görülmesin, ileride Adamıza sağlayacağı bilinirlik ve gelir de düşünülmeli” şeklinde konuştu.

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sağlanacak direk gelirin tamamının, Girne Belediyesi’nin kontrolünde belirli bir süre için ARUCAD’ın da dahil olduğu bir oluşum tarafından yönetileceğini aktaran Dr. Sinan Arkın, “Bu oluşumun alanında uzman bir komiteyle çevre, sanat ve kültür projelerine fon sağlamasını istiyoruz” dedi.

Dr. Sinan Arkın: “Asil Köylü, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak”

Köylü’nün gerçekleşmesiyle birlikte yüzlerce kişiye istihdam sağlanacağını belirten Dr. Sinan Arkın, “Heykelin yapımı için, bu alandaki en son teknolojinin ülkemize gelmesini sağlayacak bir fabrikanın Haspolat Sanayi Bölgesinde kurulması planlanmaktadır. Bu fabrikada yüzlerce kişiye istihdam sağlanacaktır. Ayrıca, projenin gerçekleşmesi durumunda doğal park alanında da ciddi bir istihdam olanağı yaratılacaktır” dedi.

Prof. Dr. Asım Vehbi: “Adanın iyiliğine olacaktır”

Park ve Asil Köylü Heykeli’nin sürdürülebilirliğinden ve hayata geçmesi halinde Kıbrıs’ın dünya çapında bir görünürlük kazanacağından bahseden ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Asil Köylü, hem ARUCAD’ın tasarım ve heykel bölümleriyle hem de halkımızdan gelecek çevre, sanat, kültür projelerine fon sağlamasıyla sürdürülebilir bir proje olacak. 40 metrelik yüksekliği ile dünyanın en yüksek heykellerinden biri olacak Asil Köylü, Kıbrıs’ı bir cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

halka rağmen değil, halkın çoğunluğu istiyorsa gerçekleşeceğini aktaran Vehbi, farklı görüşlerin samimi ve yapıcı olduğu taktirde değer bulacağını belirtti. Vehbi, “Halktan ve sivil toplum örgütlerinden şunu rica ediyorum; Asil Köylü ile ilgili Girne’nin merkezinde bir sergi salonu açtık. Herkes proje ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilir. Projenin tüm aşamalarını ve her detayı orada gözlemleyebilirler” şeklinde konuştu.

Böylesi büyük çapta bir projenin elden kaçmasıyla duyacağı üzüntüyü dile getirip halkın doğru bilgilerin peşinden gitmesini temenni eden Vehbi, “Bu ülke insanının bu çapta projeler icra edebildiğini tüm dünyaya duyurabilmek için önümüzde bir fırsat var. Ben bir Adalı, bir Kıbrıslı olarak, bu proje gerçekleşmezse çocuklarım ve torunlarım adına üzüntü duyacağım. Bu proje gerçekleştiği takdirde insanlar bu örnekle yüreklenip kendi potansiyellerini zorlayacaklardır. Bu da ancak Adanın iyiliğine olacaktır. Halktan tek ricamız araştırıp doğru bilgilere ulaşsınlar, bize ulaşıp sorsunlar.”

Sinan Arkın ve Prof. Dr. Asım Vehbi, tüm Kıbrıs Halkını Girne’nin merkezinde bulunan Asil Köylü sergi salonunu ziyaret ederek proje ile ilgili görüşlerini paylaşmaları için davet etti.

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