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Aşı yaptırmayanlar bar veya cluba gidemeyecek!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin almış olduğu son kararlar doğrultusunda bar veya club'ların kapalı mekanları kullanıma kapatılacak ve aşılı olmayan müşteriler kabul edilmeyecektir. 

27 Temmuz 2021 Salı 12:37
Aşı yaptırmayanlar bar veya cluba gidemeyecek!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin almış olduğu son kararlar doğrultusunda bar ve clubların kapalı mekanları kullanıma kapatılacak ve aşılı olmayan müşteriler kabul edilmeyecektir. 

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Alınan karar:  

Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek  müşterilerin aşılı olması gerekmektedir.

30.07.2021 tarihinden itibaren aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup  uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname  imzalatılacaktır.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 13:03
Anahtar Kelimeler:
BarClubKktcEğlenceAşıCovid
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