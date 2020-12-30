banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376

“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:24
“Aşı konusundaki bilgi kirliliği halk sağlığını tehlikeye atıyor”
banner337
banner351

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, tartışmaların merkezinde olan COVID-19 aşıları konusunda bilgi verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, COVID-19 aşıları ile ilgili birçok yanıltıcı ve bazen de korkutucu bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çekerek, “Bu gibi yanlış bilgilendirmeler ne yazık ki halk sağlığını tehlikeye atacak kapasitededir” ifadesini kullandı.

Çin’in Sinovac firmasının ürettiği aşının zayıflatılmış virüs içerdiğini kaydeden Çınar, söz konusu aşı üretim metodunun piyasada kullanılan birçok aşıda mevcut olduğunu dile getirdi.

banner341
Yrd. Doç. Dr. Çınar, şu andaki esas bilgi kirliliğinin Pfizer/BioNtech ve Moderna firmalarının üretmiş olduğu mRNA bazlı aşılarla ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: “mRNA molekülü çok hassas bir molekül olduğu için soğuk ortamda tutulması gerekir. Bu molekül hücrelerimize girer ve bağışıklık sisteminin virüs proteinlerini tanıması için, virüse ait proteinin kodlanmasını sağlar. mRNA hücre çekirdeğine girmez ve kişinin kendi DNA’sı ile herhangi bir etkileşim yapamaz. Yani bu aşılar genlerimizi değiştirebilir tarzı yaklaşımlar bilimsel gerçeği yansıtmaz.”

Bu aşıların etkinliğinin yaklaşık % 95 oranında olduğuna dikkat çeken Çınar, COVID-19 hastalığına karşı korumasının çok yüksek olduğunu belirtti.

“Aşı hastalığı engelliyor”

Yrd. Doç. Dr. Çınar, korunma için birkaç hafta ara ile iki doz aşı yapılması gerektiği bilgisini vererek, “Aşının hastalığı engellediğini biliyoruz ama henüz bilmediğimiz konular arasında ise aşı olanların virüs kaptığı takdirde başkalarına bu virüsü yayıp yaymayacağı bilgisidir” şeklinde konuştu.

Bu durumda, aşı olanların bile özellikle aşı yapmamış kişilerle buluştuğu zaman maske ve mesafe kuralına uymasının tercih edildiğini aktaran Çınar, ikinci bilinmeyenin ise aşının koruyuculuğunun ne kadar süreceği konusunda olduğunu kaydetti. Çınar, “Bu durum birkaç ay da, bir yıl da, bir ömür boyu da olabilir. Bunu yapılan çalışmalarla göreceğiz. Tüm halkımızın aşı olmaya özen göstereceğini umuyorum” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
Belediyelerin fiyat denetimi için yetkilendirilmesi gündemde
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
B1’in 4. şubesi Mağusa Liman Yolu'na açıldı
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
Başbakan Saner, halkı alınan kararlara uymaya çağırdı
TÜK çalışanları ödeniyor
TÜK çalışanları ödeniyor
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Münevver Çağın atandı.
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi
Girne Belediyesi açık hava reklam ihalesini yeniledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim