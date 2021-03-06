banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa pazarı da açıldı
Kapat

Aşı Bilgi Sistemi kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, aşı planlaması, aşı takibi ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikler içerecek Aşı Bilgi Sistemi kuruyor. 

06 Mart 2021 Cumartesi 13:40
Aşı Bilgi Sistemi kuruluyor
banner337
banner351

Sağlık çalışanlarını sistemin nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ön eğitime Sağlık Bakanı Ünal Üstel de katıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Üstel kursiyerlere yaptığı konuşmada, yeni ve modern bir döneme girildiğini, bu sistemin aşı planlaması yapılması, aşı takibinin yapılması ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikleri içerdiğini belirtti.

“Amacımız aşı merkezlerinde yığılma olmadan, randevu ile yığılmaların önlenmesini sağlamak ve adil bir aşılama uygulaması yapmaktır” diyen Üstel, sistemin nasıl kullanılacağını sağlık çalışanlarına öğretip, deneme süresinden sonra programı devreye koyacaklarını söyledi.

“AÇILAN YERLERDE KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM”

banner341
Yavaş yavaş açılım yaparken insanların sağlığını koruyarak, ekonominin canlanması için de ellerinden geleni yaptıklarını belirten Üstel, yerel idare ve sektörlerin de denetimlerle bu konuda destek vereceğini ifade etti.

Üstel, “Açık pazarlar, kuaför, berber, dövmeciler ve güzellik salonlarını kurallar çerçevesinde açtık. Açılan yerlerde kurallara uyumayanlara hapislik cezasına kadar cezai yaptırımlar uygulanacak” dedi.

“YENİDEN BİR KAPANMA OLMAMASI, SEKTÖRLERİN YENİDEN ZORA GİRMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanı Üstel, konuşmasına şöyle devam etti;
“Yeniden bir kapanma olmaması, sektörlerin yeniden zora girmemesi için çalışıyoruz. Ev karantinası uygulamasıyla birlikte turizme de başlangıç yapmak istiyoruz. Ancak halkımızın sağlığını koruyarak bu başlangıcı yapmak önceliğimizdir.  Halkımıza büyük görev düşüyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarak başta sağlık çalışanlarına destek olacak ve yarınlarımız daha sağlıklı olacaktır. Her birey kendi üzerine düşen denetleme görevini yaparsa bu sıkıntılı günlerden el birliği ile çıkmış oluruz”

AŞI KONUSU

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı konusuna da değinerek, şunları söyledi:
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bizlere aşı konusunda büyük bir destek vermiştir. Ne kadar teşekkür etsek azdır. 100 bin aşının yanında Güney’den gelen aşı 10 bin 500 civarındadır. Güney’den gelen aşı konusuna baktığımızda aşı konusunda da hakkımızın gasp edildiği açıkça ortadadır"


 

banner360
Son Güncelleme: 06.03.2021 14:46
Anahtar Kelimeler:
Aşı Bilgi Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den Borrell'e yanıt
Saner'den Borrell'e yanıt
Basın-sen'den Şahap Aşıkoğlu'na tepki
Basın-sen'den Şahap Aşıkoğlu'na tepki
Gürcafer prokolü değerlendirdi
Gürcafer prokolü değerlendirdi
UKÜ’de Covid-19 dünyasının güçlü kadınları konuşulacak
UKÜ’de Covid-19 dünyasının güçlü kadınları konuşulacak
Cafeler Çarşamba günü açılıyor
Cafeler Çarşamba günü açılıyor
Lefkoşa pazarı da açıldı
Lefkoşa pazarı da açıldı
Hamitköy sakinlerinin dikkatine!
Hamitköy sakinlerinin dikkatine!
Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaret etti
Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaret etti
Hava durumu
Hava durumu
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim