Aşı Bilgi Sistemi kuruluyor

Sağlık çalışanlarını sistemin nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ön eğitime Sağlık Bakanı Ünal Üstel de katıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Üstel kursiyerlere yaptığı konuşmada, yeni ve modern bir döneme girildiğini, bu sistemin aşı planlaması yapılması, aşı takibinin yapılması ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikleri içerdiğini belirtti.

“Amacımız aşı merkezlerinde yığılma olmadan, randevu ile yığılmaların önlenmesini sağlamak ve adil bir aşılama uygulaması yapmaktır” diyen Üstel, sistemin nasıl kullanılacağını sağlık çalışanlarına öğretip, deneme süresinden sonra programı devreye koyacaklarını söyledi.

“AÇILAN YERLERDE KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM”

Yavaş yavaş açılım yaparken insanların sağlığını koruyarak, ekonominin canlanması için de ellerinden geleni yaptıklarını belirten Üstel, yerel idare ve sektörlerin de denetimlerle bu konuda destek vereceğini ifade etti.

Üstel, “Açık pazarlar, kuaför, berber, dövmeciler ve güzellik salonlarını kurallar çerçevesinde açtık. Açılan yerlerde kurallara uyumayanlara hapislik cezasına kadar cezai yaptırımlar uygulanacak” dedi.



“YENİDEN BİR KAPANMA OLMAMASI, SEKTÖRLERİN YENİDEN ZORA GİRMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanı Üstel, konuşmasına şöyle devam etti;

“Yeniden bir kapanma olmaması, sektörlerin yeniden zora girmemesi için çalışıyoruz. Ev karantinası uygulamasıyla birlikte turizme de başlangıç yapmak istiyoruz. Ancak halkımızın sağlığını koruyarak bu başlangıcı yapmak önceliğimizdir. Halkımıza büyük görev düşüyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarak başta sağlık çalışanlarına destek olacak ve yarınlarımız daha sağlıklı olacaktır. Her birey kendi üzerine düşen denetleme görevini yaparsa bu sıkıntılı günlerden el birliği ile çıkmış oluruz”

AŞI KONUSU

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı konusuna da değinerek, şunları söyledi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bizlere aşı konusunda büyük bir destek vermiştir. Ne kadar teşekkür etsek azdır. 100 bin aşının yanında Güney’den gelen aşı 10 bin 500 civarındadır. Güney’den gelen aşı konusuna baktığımızda aşı konusunda da hakkımızın gasp edildiği açıkça ortadadır"



