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Asgari ücrette uzlaşı sağlanamadı… Komisyon salı günü yeniden toplanacak

30 Aralık 2022 Cuma 00:02
Asgari ücrette uzlaşı sağlanamadı… Komisyon salı günü yeniden toplanacak

Devlet tarafı net 11 bin 500 TL önerisinde bulundu, işçi tarafı öneriyi kendi içinde değerlendirmek istedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yaklaşık üç saat süren toplantısında uzlaşı sağlanamadı. Devlet kanadının 11 bin TL olarak masaya koyduğu ve 11 bin 500 TL’ye yükselttiği öneriyi, işçi kanadı temsilcisi Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendikanın yetkili organlarında görüşmek istedi. Komisyon, 3 Ocak Salı günü saat 8.30’da yeniden toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı  saat 16.30 sıralarında, devlet ve işçi taraflarının katılımı ile başladı. İşveren tarafı; temsilcilerinin bir kısmının yurt dışında olmasını, bir kısmının ise iş yoğunluğunu gerekçe göstererek toplantıya katılmadı.

-Taçoy

Devlet ile işçi temsilcilerinin katılımıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren toplantının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy masaya 12 bin 650 TL brüt ve 11 bin TL net önerisini koydu, ancak işçi tarafı bu öneriyi kabul etmedi.

Bakan Taçoy, toplantı sonunda yaptığı açıklamada rakamı artırarak asgari ücretin 11 bin 500 TL net olmasını önerdiklerini söyledi. İşçi tarafının bu öneriyi kendi içinde tartışmak istediğini ve bugün bir sonuca ulaşılamadığını aktaran Taçoy, toplantıda 3 Ocak Salı günü saat 8.30’da Komisyon’un yeniden toplanması konusunda uzlaşıldığını bildirdi.

-Serdaroğlu

Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Bakan Taçoy’un net 11 bin 500 TL teklifini Hür-İş’in yetkili organlarında görüşeceklerini ve 3 Ocak Salı günü masada olacaklarını belirtti.

Asgari ücretin net 11 bin 500 TL olmasının %34 gibi bir artışa denk geldiğini anlatan Serdaroğlu, bunun kasım ayı sonu ortaya çıkan açlık sınırının biraz üzerinde bir oran olduğunu, ancak asgari ücretlinin sonraki artışa kadar rahat olması için rakamın daha yüksek olması gerektiğini söyledi.

Hükümeti “sağduyulu olmaya” çağıran Serdaroğlu, 10 yıl önce asgari ücretin 830 sterline denk geldiğini hatırlattı ve 830 sterlinin bugünkü karşılığının 19 bin TL olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 3 Ocak Salı günü saat 8.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yeniden toplanacak.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan beridir brüt 9 bin 885,  net 8 bin 600 TL olarak uygulanıyor.

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