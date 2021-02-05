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Asgari ücrette uzlaşı!
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Asgari ücrette uzlaşı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2021 yılının ilk asgari ücretini brüt 4 bin 400 TL olarak belirlediğini açıkladı. 

05 Şubat 2021 Cuma 15:15
Asgari ücrette uzlaşı!
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık başkanlığında toplandı. İşveren tarafının katılmadığı toplantıya, devlet tarafını temsilen beş, işçi tarafını temsilen dört üye katıldı. 
İşçi tarafı 4 bin 600 TL önerirken, devlet tarafı 4 bin 400 TL asgari ücret önerisini sundu. 
Görüşlerin sunulmasının ardından yapılan oylama sonucunda, devlet tarafının beş evet, işçi tarafının dört hayır oyu ile asgari ücret 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; saatlik 25.38 TL, günlük 203.07 TL, haftalık 1015.38 TL, aylık 4 bin 400 TL olarak belirlendi. 

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Asgari ücret Şubat 2020’den itibaren brüt 3 bin 820 TL olarak uygulanırken, bu rakam 580 TL artışla brüt 4 bin 400 TL’ye yükseltildi. 

 

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Son Güncelleme: 05.02.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
Kktc Asgari ücret
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