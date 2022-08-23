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Asgari ücretliler Gelir Vergisi’nden muaf

Asgari Ücretin Gelir Vergisinden Muaf Tutulmasıyla İlgili Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı...

23 Ağustos 2022 Salı 09:30
Asgari ücretliler Gelir Vergisi’nden muaf

Asgari ücretliler Gelir Vergisi’nden muaf

-Muafiyetten yararlanacakların asgari ücret dışında başka geliri olmaması şartı var

-Net gelirini 8 bin 600 TL’nin altına düşüren vergi miktar talep üzerine iade edilecek

Asgari ücretliler Gelir Vergisi’nden muaf tutulacak. Bu muafiyetten yararlanacakların asgari ücret dışında başka geliri olmaması şartı var.  Bugüne kadar maaşından vergi kesintisi yapılan, net geliri 8 bin 600 TL'nin altına düşen asgari ücretlilere de talepleri üzerine paraları iade edilecek.

 Yıl içinde belirlenen asgari ücretin Gelir Vergisi'nden muaf tutulmasıyla ilgili kararname dün Resmi Gazetede yayımlandı. Bakanlar Kurulu, kararnamenin Cumhuriyet Meclisine sunulmasına da karar verdi.

Kararnameye göre, asgari ücretliye aylık net gelirini 8 bin 600 TL’nin altına düşürmeyecek şekilde vergi muafiyeti sağlanacak ancak bundan yararlanacaklardan asgari ücret dışında başka herhangi bir geliri olmaması şartı aranacak. Bugüne kadar çalışanın aylık net gelirini 8 bin 600 TL’nin altına düşüren vergi miktarı talep üzerine iade edilecek.

Vergi iadesi yapılmasını talep edenler 2023 yılının Ocak ayının son gününe kadar iade taleplerini yazılı olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapacak.

Net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz 2022 itibariyle yürürlükte.

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Son Güncelleme: 23.08.2022 12:42
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