Asgari ücretli, açlığa mahkum!

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“ Son dönemlerde sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların, özellikle asgari ücret alarak, yaşamını sürdürmeye çalışanlar tamamen açlığa mahkum edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kalan 8600 TL ile yaşamlarını insanca sürdürmeleri mümkün değildir. Çok ivedi olarak Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yeni asgari ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemeli ve uygulamaya koymalıdır. yapılacak olan artış en az bir yıllık gerçek Enflasyon dikkate alınarak yapılmalı ve Asgari ücretlilerin kayıp olan alım güçleri giderilmelidir.”