Asgari ücret yeniden görüşülecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonunca saptanan ve Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2021 tarihinde aldığı karar ile Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararına 10 günlük itiraz süreci de başlamıştı.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresi ise 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti.

BAKANLAR KURULU KOMİSYONA GÖNDERDİ…

Bakanlar Kurulu, brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlenen asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirerek yeniden görüşülmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonuna geri gönderdi.

Çalışanları Sendikası 29.12.2021 tarihinde, Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (K.E.S) 30.12.2021 tarihinde ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 30.12.2021 tarihinde itiraz etmelerini gerekçe gösterdi.

İTİRAZ GEREKÇELERİ…

İşçi sendikaları ortaya koydukları gerekçelerle belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu , Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası da ortaya koyduğu gerekçelerle belirlenen asgari ücretin olması gerekenin üzerinde olduğunu sebep göstererek itirazda bulundular.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. Maddesine göre, on gün içinde belirlenen asgari ücrete itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün içinde yeniden belirlenebilmesi için konuyu bir kez daha Komisyona havale etmesi gerekiyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği için son yapılan zam geçersiz oldu. Asgari Ücret Saptama Komisyonu henüz belli olmayan bir tarihte yeniden toplanarak, yeni asgari ücreti belirlemek için karar alacak. Komisyon üyelerinin alacağı karar, son açıklanan brüt 7 bin TL’den daha fazla veya daha az bir rakam olabilir.