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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

22 Aralık 2022 Perşembe 15:19
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin en yakın zamanda belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere 14.15’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplandı.

Toplantının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ve işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuştu.

Bakan Taçoy  yaptığı konuşmada bu dönemin en büyük zorluklarından birinin seçim öncesi bir dönemde olunması olduğunu  kaydetti.

Satın alma gücünü artırmaya çalıştıklarını kaydeden Taçoy, öte yandan bunu yaparken işveren kesimini de düşündüklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’a ve Türkiye’ye işgücü kaybı yaşanmasının ciddi bir risk olduğunu söyleyen Taçoy, bu nedenle Türkiye’de yeni belirlenen asgari ücreti de göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Yeni asgari ücretin tespitinde en erken zamanda sonuca gidilmesi temennisini dile getiren Bakan Taçoy, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye’de yapılan zam ve ülkedeki durum dikkate alınarak bir karara varılacağını dile getiren Taçoy, herkesi memnun edecek bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Taçoy kendisine sorulan bir soru üzerine vergi matrahlarında düzenleme yapılması konusunda bir çalışmanın da gündemde olduğunu kaydetti.

İşçi tarafını temsilen konuşan Serdaroğlu işgücünün giderek ülkeden kaçtığını ve ülke şartları değerlendirilmeden asgari ücret belirlenmeye devam edilirse bunun artarak süreceğini kaydederek bunun işverenleri olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Serdaroğlu asgari ücretin artık başlangıç ücreti olmaktan çıkıp geçim ücreti haline geldiğini dile getirdi, bunun göz ardı edilmemesini istedi. Toplu iş sözleşmesi düzeneğinin gerekliliğine değinen Serdaroğlu, masada bunun da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’deki asgari ücrete yapılan artışa değinen Serdaroğlu Türkiye’den gelen işgücünü kaçırmamak için bunun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

İçinden geçilen sürecin hassas olduğunu dile getiren işveren temsilcisi Arhun, önümüzdeki seçim sürecine şu veya bu şekilde olumsuz etki edebilir düşüncesiyle bugün rakamlara girme düşüncesinde olmadıklarını kaydetti.

Masanın devleti, çalışanı ve işvereni bir araya getirdiğinden tarafların birbirlerini anlamaları için doğru zemin olduğunu söyleyen Arhun, hem çalışanı hem işvereni mutlu edecek bir rakama ulaşılması temennisini dile getirdi.

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