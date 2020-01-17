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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

17 Ocak 2020 Cuma 13:41
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bugün saat 14.00 sıralarında başlayan toplantı öncesinde, Asgari Ücret Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve İşverenler Sendikası’nı temsilen Yalçın Koçyiğit birer konuşma yaptı.

Ülkede asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

TEKAKPINAR: “UMUYORUM ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA RAKAMI BELİRLERİZ”

Asgari Ücret Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantıyı 27 Aralık’ta yaptıklarını ve bugün de ikinci kez toplandıklarını belirtti.

Tekakpınar, bakanlık olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını, bugün bu çalışmaların yanı sıra komisyon üyelerine bakanın bahsettiği “sürpriz” konusunda da bilgi vereceklerini söyledi.

Tekakpınar, “Bugün değil ama umuyorum üçüncü toplantıda 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemiş oluruz” dedi.

YELTEKİN

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Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, bu toplantıları geç kalınmış gördüklerini söyleyerek ilk toplantıda da belirttikleri gerekçelerle asgari ücretin belirlenmesinin şubata kalacağını söyledi.

Yeltekin, yeni asgari ücretin belirlenebilmesi için ilgili kurumların yasa gereği belli konularda çalışma yapmış olması gerektiğini, şu ana kadar o yasal mevzuatla ilgili kendilerine bir şey verilmediğini belirtti.

 120 bin özel sektör çalışanın içerisinde 35 bininin KKTC vatandaşı olduğunu dile getiren Yeltekin, bakanın sürpriz dediği konunun basından öğrendikleri kadarıyla “ihtiyat sandığı ödemesinin yerel istihdamı destekleme fonundan yapılması olduğunu” kaydederek fonun tüzüğü hakkında bilgi verdi.

Yeltekin, paydaşların yaptığı çalışmalarla ilgili, bugün, yarın toplanarak asgari ücretin belirlenmemesi durumda, pazartesinden sonra itiraz süresi ve Bakanlar Kurulundaki uygulamalarla ilgili büyük sıkıntılar çıkacağını savunarak “Asgari ücret galiba Şubat’a kaldı” dedi.

KOÇYİĞİT: “ÜLKE GERÇEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DAVRANMAK GEREK”

İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit ise işçi tarafının da kendilerinin de haklı tarafları olduğunu, ülkenin gerçekleri doğrultusunda davranmak gerektiğini söyledi.

Kendilerinin işçiye verilecek rakamın karşısında olmadıklarını ancak işverenleri de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Koçyiğit, “Pratikte bakıldığında iş hayatında gerileme olduğu bir gerçek” dedi.

Koçyiğit, “Orta yolu bulmak, işçiye hakkı olanı vermek taraftarıyız ama dengeyi de korumalıyız” diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:53
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
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