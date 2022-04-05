banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücret saptama komisyonu’nda 2 üye değişti
İhtiyat sandığı faiz oranları değişti
Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!
‘Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü’ Resmi Gazete’de yayımlandı
Annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
banner404

Asgari ücret saptama komisyonu’nda 2 üye değişti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ve HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcileri değişti. Komisyon’daki üye değişiklikleri ile ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

05 Nisan 2022 Salı 10:30
Asgari ücret saptama komisyonu’nda 2 üye değişti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ve HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcileri değişti. Komisyon’daki üye değişiklikleri ile ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

banner341
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na atanan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Alişan Şan’ın 2022 erken genel seçimlerinde milletvekili seçilmesinden dolayı yerine Ata Satur’un, HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcisi Süleyman Çakır’ın yerine ise Ahmet Serdaroğlu’nun atanmasına karar verdi.

banner360
Son Güncelleme: 05.04.2022 10:54
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret Saptama Komisyonunda 2 üye Değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!
Ahmet Tokatlıoğlu:Ülkenin iflası kaçınılmazdır!
İhtiyat sandığı faiz oranları değişti
İhtiyat sandığı faiz oranları değişti
‘Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü’ Resmi Gazete’de yayımlandı
‘Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü’ Resmi Gazete’de yayımlandı
Mehmet Harmancı: Başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi
Mehmet Harmancı: Başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanlığına Meftun Orkun Atandı
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanlığına Meftun Orkun Atandı
Kılınç serbest bırakıldı!
Kılınç serbest bırakıldı!
Petrolde yine yaptırım endişesi
Petrolde yine yaptırım endişesi
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim