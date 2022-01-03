banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay ve hayal kırıklığı!
Özersay ve hayal kırıklığı!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Güneyde vakalar daha da artacak!
Seçmen sayısı netleşiyor
Seçmen sayısı netleşiyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
13’üncü maaşlar bugün ödeniyor
banner404

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, basın açıklaması yaparak, Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğini ve Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere Komisyonun önümüzdeki günlerde yeniden toplanacağını ifade etti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:31
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu
maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021 tarihinde toplanmış ve oy
çokluğuyla Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olmasını karara
bağlamıştır.
22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye kararı 27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
ilan edilmiş ve 10 günlük itiraz süreci başlamıştır.

banner341
Bu çerçevede , 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ( TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Asgari Ücret Saptama Komisyonu kararına yazılı olarak itiraz etmişlerdir.
İşçi sendikaları ortaya koydukları gerekçelerle belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu , Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası da ortaya koyduğu gerekçelerle
belirlenen asgari ücretin olması gerekenin üzerinde olduğunu beyan ederek itirazda bulunmuşlardır.
22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. Maddesinde ; on gün içinde belirlenen asgari ücrete itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün
içinde yeniden saptanabilmesi için konuyu bir kez daha Komisyona havale etmesi gerektiği belirtilmektedir.
Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresi, 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda, Asgari Ücret Saptama Komisyonu , Asgari Ücretler
Yasası’nda belirtilen koşul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak nihai kararını verecektir."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari Ücret Saptama Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay ve hayal kırıklığı!
Özersay ve hayal kırıklığı!
Alkollü kamyon sürücüsü kaza yaptı, yaralandı
Alkollü kamyon sürücüsü kaza yaptı, yaralandı
Lefkoşa’da bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Lefkoşa’da bazı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor
ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor
Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi
Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın ara emri başvurusunun görüşülmesi 10 Ocak’a tehir edildi
Tatar, Soyalan’ı kabul etti
Tatar, Soyalan’ı kabul etti
Ergün, Tatar’a Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/Projesi hakkında sunum yaptı
Ergün, Tatar’a Basalia Bio-Döngü Teknolojisi/Projesi hakkında sunum yaptı
Pilli: “Okullarda kapanma durumu yok”
Pilli: “Okullarda kapanma durumu yok”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim