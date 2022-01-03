Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu

maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021 tarihinde toplanmış ve oy

çokluğuyla Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olmasını karara

bağlamıştır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye kararı 27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak

ilan edilmiş ve 10 günlük itiraz süreci başlamıştır.



İşçi sendikaları ortaya koydukları gerekçelerle belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu , Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası da ortaya koyduğu gerekçelerle

belirlenen asgari ücretin olması gerekenin üzerinde olduğunu beyan ederek itirazda bulunmuşlardır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. Maddesinde ; on gün içinde belirlenen asgari ücrete itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün

içinde yeniden saptanabilmesi için konuyu bir kez daha Komisyona havale etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresi, 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda, Asgari Ücret Saptama Komisyonu , Asgari Ücretler

Yasası’nda belirtilen koşul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak nihai kararını verecektir."