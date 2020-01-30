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Asgari Ücret Saptama Komisyonu üçüncü kez toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu üçüncü kez toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:28
Asgari Ücret Saptama Komisyonu üçüncü kez toplandı

SUCUOĞLU: “ASGARİ ÜCRET YASASI’NDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ ARTIK KAÇINILMAZ”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı.
Toplantının başında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu toplantıda ortak bir paydada buluşulmasını diledi. 2020 yılının ilk asgari ücretinin belirlenmesinin ardından bu yıl içinde ikinci ve eğer olağanüstü bir durum olursa üçüncü kez asgari ücret belirleneceğini dile getiren Sucuoğlu, tüm kesimlerin hassasiyetinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. 
Asgari Ücret Yasası’nda değişikliğe gidilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu kaydeden Bakan Sucuoğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü anlattı.
KOÇYİĞİT
Daha sonra işveren tarafı adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit söz aldı. Koçyiğit asgari ücret rakamının belirlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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Ülkede ciddi bir işsizlik olduğunu söyleyen Koçyiğit, asgari ücretin artışının işverene ciddi sıkıntılar yaşattığını anlattı.
SERDAROĞLU
İşçi tarafı adına söz alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendilerinin de konuyla ilgili çalışma yaptığını ve 8 bin 700 TL gibi bir rakam belirlediklerini dile getirdi. 
Öte yandan bu rakamda diretirlerse gülünç duruma düşeceklerini bildiklerini söyleyen Serdaroğlu, vasıfsız bir kişinin devlete ilk istihdamında aldığı brüt 4 bin 940, net 4 bin 300 TL rakamını talep ettiklerini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 30.01.2020 18:45
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Saptama KomisyonuAsgari ücret
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