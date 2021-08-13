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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi

Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bu sabah toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sosyal tarafların talebi üzerine, masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri  tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara verdi.

13 Ağustos 2021 Cuma 13:30
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Komisyon, yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla; işçi, işveren ve devlet kanadının temsilcilerinin katılımı ile bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştı.

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Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, taraflar masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 10.maddesinin 3.fıkrasına göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu ile ilgili kuruluşlar kendi yetkili organlarına bilgi verip görüş alabilirler. Ancak Komisyondaki görüşmeler ve alınan kararlar gizlidir.

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Son Güncelleme: 13.08.2021 14:33
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