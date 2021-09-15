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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi

Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bu sabah toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, toplantıya saat 16.00’da yeniden bir araya gelmek üzere ara verdi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dördüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 11.00 sıralarında başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ile diğer temsilciler katıldı.

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Komisyon yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bu sabah toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, toplantıya saat 16.00’da yeniden biraraya gelmek üzere ara verdi.

Asgari Ücret, 1 Şubat'tan beri,  4 bin 400 TL (brüt), 3.828 TL (net) olarak uygulanıyor.

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Son Güncelleme: 15.09.2021 14:58
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