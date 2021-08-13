banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
132'si yerel 144 pozitif vaka
132'si yerel 144 pozitif vaka
banner376

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün saat 10.00 sıralarında toplanacak.

13 Ağustos 2021 Cuma 09:09
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

2021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmeler sürüyor...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 10.00 sıralarında 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

BAKAN ÇAĞMAN: AÇLIK SINIRI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.

3 HAFTA GERİDE KALDI

Öte yandan 28 Temmuz Çarşamba günü ilk toplantının gerçekleşmesinden bu yana yaklaşık 3 haftadır devam eden görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuca varılamadı.

KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 193 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 193 TL olduğunu açıklamıştı.

KTAMS tarafından ilgili tarih için açıklanan rakamın detaylı tablosu şu şekilde:

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

35,73

1071,90

banner341
Yetişkin Erkek

37,36

1.120,80

15-19 Yaş Çocuk

39,94

1.198,20

4-6 Yaş Çocuk

26,74

802,20

Toplam

139,78

4.193

AÇLIK SINIRI

 

4,193

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET: NET 3 BİN 828 TL

Son asgari ücret, 4 bin 400 TL brüt, net olarak ise 3 bin 828 TL şeklinde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Asgari ücretAsgari Ücret Saptama Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim