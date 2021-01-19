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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yeni yılın ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyor...

19 Ocak 2021 Salı 09:50
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 

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1 Şubat 2020 yılı tarihinde belirlenen asgari ücret, aylık 3 bin 820 TL ile aylık net olarak işçiye ödenen tutar ise 3 bin 323 TL olarak aktarılırken; Saatlik 22.04 TL, günlük 176, 31 TL ve haftalık 881.54 TL olarak açıklanmıştı. 

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU EN SON 25 KASIM'DA TOPLANDI... 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, en son 25 Kasım tarihinde toplanmış, herhangi bir sonuca varamamıştı... 

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Asgari ücretAsgari Ücret Saptama Komisyonu
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