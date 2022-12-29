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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı...

29 Aralık 2022 Perşembe 21:30
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı...

Taçoy, 12 bin 650 TL brüt, 11 bin TL net asgari ücret önerdi,  işçi tarafı öneriyi kabul etmedi

Lefkoşa, 29 Aralık 22 (TAK): Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2023 yılının ilk asgari ücretini  belirlemek üzere saat 16.30 sıralarında  toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen toplantıya işveren tarafı katılmadı.

İşveren tarafı Bakanlığa   gönderdiği yazılı gerekçede işverenlerin bir kısmının yurt dışında olması ve iş yoğunluğu nedeni ile toplantının yeni yıl sonrasına kalmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan  Taçoy, bunun üzerine işçi tarafına toplantının haftaya ertelenmesine ilişkin görüşünü sordu. İşçi tarafı  ise toplantının bugün yapılmasını talep etti..

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Taçoy, geçen hafta yapılan toplantıda gizlilik kararı alındığını belirterek, taraflara gizlilik kararına uydukları için teşekkür etti.

Masayı 12 bin 650 TL brüt ve 11 bin TL net önerisi ile açan Taçoy, bu rakama ulaşırken gerekli hesaplamaların yapıldığını vurguladı.

Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da sözlerine Bakan Taçoy’a bu hafta toplanmaya yönelik verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ederek başladı.

Serdaroğlu, işveren tarafını ise toplantıya katılmadıkları için kınadı.

Serdaroğlu, önceki toplantıda Komisyonun bu hafta toplanacağına yönelik karar alındığını belirterek “ Herkes tarafından bu hafta toplanılacağı biliniyordu” dedi.

Kendisinin asgari ücretli olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, “ ben asgari ücretle geçinmiyorum ama asgari ücretlilerle ilgili gailem var” dedi.

Bakan Taçoy’un ortaya koyduğu 11 bin TL net ücretin yüzde 28 artış demek olduğunu ve bunun 5 aylık hayat pahalılığına bile denk gelmediğini söyleyen Serdaroğlu, bu rakamı kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Bakanın ortaya koyduğu rakama “evet” demeyeceklerin, yineleyen Serdaroğlu, “ Masadan kalkmayacağız, masada elimizden geleni yapacağız daha sonraya kalmasını istemiyoruz bunu tartışmak, neden olmayacağını anlatmak istiyoruz” dedi.

Yeniden söz alan Bakan Taçoy, verilerini ortaya koyup tartışacaklarını belirterek “ Tabi ki esnekliğimiz olacaktır dedi.

(FS/YIL)  Ek verilecek

Haber: Filiz Seyis

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Son Güncelleme: 29.12.2022 22:30
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