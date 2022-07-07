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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

07 Temmuz 2022 Perşembe 19:45
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün 19.00 sıralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

KKTC'de asgari ücret en son 1 Ocak 2022'de aylık brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlenmişti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yasanın adının asgari ücretler yasası olduğunu ancak kendilerinin asgari ücreti tespit ettiğini vurgulayarak, buradaki tartışmaların en önemli sebebi olarak bunu gördüğünü belirtti.

Taçoy, ülkede asgari ücretin maaş haline geldiğini ancak amacın farklı olduğunu kaydederek, görüşmelerin hayırlı olmasını diledi. Taçoy, “Biz hesaplarımızı yaptık. Taraflar da yaptı. Neticeye gidebilmek için görüşlerimizi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

-Arhun

İşveren temsilcisi Metin Arhun ise, ülkede bir pahalılık oluştuğunu, bundan tüm kesimlerin etkilendiğini ancak iş yerlerinin durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Arhun, işverenlerin de çalışanlarını, kazancının üzerinden ödediğini ve kazanmaza para basma gibi bir durumun sözkonusu olmadığını belirtti. 

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Arhun, işyerlerinin asgari ücret konusunda zorlanması durumunda, şirketlerin çalışan sayısını azaltmaya ya da kayıt dışılığa itileceğini belirtti.

Hayat pahalılığı oranının asgari ücrete sadece temel gıdadaki artış ile yansıtılması gerektiğini söyleyen Metin Arhun, en son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücrete de işaret ederek, hayat pahalılığı oranı yüzde 28 olduğu halde ücrete yüzde 40 olarak yansıtıldığını kaydetti.

Serdaroğlu ise bunun doğru olmadığını ve asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranının yüzde 37,26 olduğunu aktardı.

-Serdaroğlu

İşçi tarafı adına konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, böyle bir zor dönemde toplanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Serdaroğlu, kamuoyunun önünde birçok konuya değindiklerinden toplantının hemen başlaması adına detaya girmek istemediğini belirtti.

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Son Güncelleme: 07.07.2022 20:03
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